사진=누아엔터테인먼트

지난해 데뷔한 누에라(NouerA)의 새로운 챕터가 시작된다.누에라는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 세 번째 미니 앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.'POP IT LIKE'는 데뷔부터 이어온 누에라의 '임무를 수행하는 에이전트' 서사를 새로운 방향으로 확장해 나가는 스핀오프 앨범이다. 누에라는 자유로운 에너지와 젊은 감각을 음악과 퍼포먼스로 풀어낸다.'POP IT LIKE'는 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'를 포함해 'SILHOUETTE'('실루엣'), 'A-LIST'('에이리스트'), 'WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 총 4곡을 수록한다. 타이틀곡 'POP IT LIKE'는 듣는 순간 자연스럽게 몸이 반응하는 밝은 리듬과 밝은 분위기가 인상적인 곡이다. 누에라는 'POP IT LIKE'에서 젊은 시절의 열정을 직관적인 가사로 표현할 예정이다.이어지는 트랙인 'SILHOUETTE'은 정통 R&B 트랙이다. 불확실한 미래 속 서로를 의지하며 꿈을 향해 나아간다는 메시지를 담는다. 이어 90년대 힙합 정서를 누에라의 트렌디한 표현력으로 재해석한 뉴트로 힙합 스타일의 'A-LIST', 힙합 템포 기반인 팝 & 록 장르의 'WE ARE YOUNG'은 함께 할 때 빛나는 젊음과 우정 그리고 향후 같이할 여정을 그린다.특히 타이틀곡 'POP IT LIKE'의 안무는 유명 댄스 크루 위댐보이즈가 맡아 기대를 모은다. 위댐보이즈는 블랙핑크 제니의 솔로 히트곡 ‘라이크 제니(like JENNIE)' 안무를 창작했다고 알려졌다. 여기에 뮤직비디오는 세븐틴 '음악의 신', 에스파 'Spicy'('스파이시'), 스트레이 키즈 'CASE 143'('케이스 143') 등 K팝 대표 아티스트들과 함께 작업한 프로덕션 팀 SL8이 참여해 완성도를 높였다.누에라는 발매 당일 오후 8시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 'POP IT LIKE' 발매 기넘 쇼케이스를 개최하며 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다. 그뿐만 아니라 다양한 음악 프로그램과 콘텐츠에 출연하며 노바(NovA, 팬덤명)들과 활발히 소통할 계획이다.누에라의 세 번째 미니 앨범 'POP IT LIKE'는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr