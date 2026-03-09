사진 = '아임지현' 유튜브 채널 캡처

연애 리얼리티 프로그램을 통해 기적 같은 재회에 성공하며 대중의 전폭적인 지지를 얻은 정원규과 박지현 커플이 본인들의 서사를 완성해준 아티스트 카더가든과 마주하며 특별한 인연을 기념했다.'환승연애4' 출연자 박지현이 운영하는 유튜브 채널 '아임지현'에서는 '원규지현♥️ 카더가든님 드디어 만났어요'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 공개된 이번 만남은 카더가든 소속사 측의 제안으로 성사된 것으로 카더가든은 본인의 곡이 역주행 신화를 기록할 수 있게 해준 두 사람에게 깊은 감사를 표하기 위해 자리에 나섰다.앞서 지난 5년 전 발매된 카더가든의 노래 '그대 작은 나의 세상이 되어'는 '환승연애4'에서 정원규와 박지현의 애틋한 서사가 공개됨과 동시에 음원 차트 1위를 휩쓸며 이른바 '연프 최대 수혜곡'으로 떠오른 바 있다.현장에서 카더가든은 정원규와 박지현이 노래에 생명력을 불어넣어 주었다며 시종일관 겸손하고 유머러스한 태도를 보였다. 카더가든은 "박지현이 청소를 시켜도 기꺼이 응할 용의가 있다"고 너스레를 떠는가 하면 "차트 정상에 오른 뒤 동료 아티스트들과 높은 순위의 공기를 만끽하고 있다"는 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 특히 카더가든은 평소 헤어진 연인의 재회에 대해 회의적인 시각을 가졌으나 정원규가 박지현을 위해 진심을 다해 돌아온 과정을 지켜보며 뭉클한 진정성을 느꼈다고 고백하며 두 사람의 사랑을 응원했다.박지현은 과거 이별 당시에는 관계의 끝을 확신했으나 정원규가 버려졌던 기억들을 소중히 챙겨 돌아와 준 덕분에 마음이 움직였다고 회상하며 변함없는 애정을 과시했다. 이어 정원규가 과거 선물했던 카더가든 노래의 가사 원본을 직접 공개해 보는 이들의 감탄을 자아내기도 했다. 카더가든은 즉석에서 기타 연주와 함께 화제의 역주행 곡을 열창하며 두 사람에게 잊지 못할 선물을 선사했다.대화의 화두는 자연스럽게 두 사람의 향후 행보로 이어졌다. 카더가든이 조심스럽게 결혼 계획을 묻자 박지현은 긍정적인 답변을 내놓으며 기대감을 높였다. 이에 카더가든은 "만약 정원규와 박지현이 결혼하게 된다면 모든 수단을 동원해 풀 밴드와 함께 축가를 맡겠다"는 파격적인 약속을 남겼다. 티빙 '환승연애4'를 통해 한의사 정원규와 재회한 연기강사 출신 박지현은 최근 유튜브를 통해 팬들과 활발히 소통하며 제2의 전성기를 누리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr