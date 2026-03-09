사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

'틈만 나면,' 유재석이 "나 같은 쫄보와는 격이 다르다"며 자폭해 웃음을 안긴다.오는 10일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 이솜, 김경남, 전석호가 군자동 일대에서 왁자지껄한 힐링 도파민을 선사한다.이날 이솜은 '틈만 나면,'에서 신들린 활약을 펼친다. 이솜은 "설에 관악산 연주암 기운을 받고 왔다"라며 심상치 않은 기세를 예고한다. 이를 입증하듯 이솜은 틈 미션이 시작되기 무섭게 눈빛부터 다른 승부사 모드로 돌입, 연습 몇 번으로 단숨에 감을 잡아 모두를 놀라게 한다. 심지어 이솜은 첫 번째 순서를 자처하고, 거침없이 도전을 외치는 등 승부사 기질을 발휘하자 유재석이 "나 같은 쫄보하고는 격이 달라. 솜이가 연주암빨 제대로 받았네"라며 감탄을 멈추지 못한다는 후문.뿐만 아니라 이솜이 뜻밖의 날카로운 촉으로 유재석, 유연석, 김경남, 전석호는 물론 제작진까지 깜짝 놀라게 한다고 해 흥미를 더한다. 이솜이 무심코 선택한 점심 식사 장소가 뜻밖의 전개를 이끌어낸 것. 모두를 일동 기립하게 만든 이솜의 놀라운 촉에 유연석은 "이럴 수가 있나?"라며 입을 다물지 못한다는 전언이다.'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr