사진제공=헤네치아

사진제공=헤네치아

사진제공=헤네치아

사진제공=헤네치아

사진제공=헤네치아

사진제공=헤네치아

FIVE O ONE(김현중, 허영생, 김규종)이 앙코르 콘서트로 국내 팬들과 다시 만났다.FIVE O ONE은 지난 7일부터 8일까지 양일간 서울 KBS아레나에서 데뷔 20주년 월드 투어 앙코르 콘서트 서울 공연을 개최했다. 이번 공연은 지난해부터 이어진 월드 투어의 대미를 장식하는 자리로 특별한 의미를 더했다.FIVE O ONE은 신곡 'Set It Off' 첫 라이브로 화려하게 포문을 열었다. 또한 'Love Like This', '경고', '4Chance', '내 머리가 나빠서', 'Snow Prince', 'U R Man', '널 부르는 노래' 등 전 국민적인 사랑을 받았던 히트곡들을 연달아 선보이며 공연장을 순식간에 추억과 열광의 도가니로 만들었다.단순한 추억 소환에 그치지 않고 현재의 음악적 색깔도 놓치지 않았다. FIVE O ONE은 'Spin me your smile', 'FLOWER', 'FAST FAST', '신나는 노래' 등 신보 수록곡 무대를 통해 한층 성숙해진 보컬과 퍼포먼스를 과시하며 130분간 다채로운 매력으로 무대를 가득 채웠다.FIVE O ONE은 이번 공연을 통해 '추억 속의 그룹'이 아닌, 여전히 건재한 '현재진행형 그룹'으로서의 존재감을 각인했다. 20주년이라는 기념비적인 정점을 찍고 다시 출발선에 선 이들은 앞으로 다양한 활동을 통해 팬들과의 접점을 넓혀갈 계획이다.FIVE O ONE은 "월드 투어의 시작이었던 서울 공연에서 팬들에게 많은 에너지를 받았는데 앙코르 공연으로 돌아올 수 있어 기뻤다. 긴 시간이 흘렀음에도 변함없는 응원을 보내주신 팬들이 있어 특별한 한 해를 보낸 것 같다"고 소감을 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr