사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

사진=박수홍 유튜브

개그맨 박수홍 가족이 150만원대 스위트 룸을 즐겼다.9일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이VLOG) 딸이 최고인 이유..아빠 박수홍 걱정하는 16개월아기 재이의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍 가족은 5성급 호텔로 호캉스를 떠났다. 김다예는 "오늘 호텔에서 초대받아서 호캉스 하는 날"이라며 설레는 마음을 드러냈다. 이동 중 재이는 판다 조형물을 보고 반가워했고, 호텔 내 딸기 체험 공간에서는 딸기와 디저트에 푹 빠진 모습을 보였다. 특히 딸기를 보자마자 눈을 떼지 못하며 귀여운 반응을 이어갔다.이후 가족은 봄 시즌 딸기 디저트를 체험하는 시간을 가졌다. 재이는 빨간 하트 모양 디저트와 딸기를 신기하게 바라봤고, 김다예는 "초콜릿은 아직 이르다"며 재이를 챙겼다. 박수홍은 재이가 디저트를 자신에게 건네자 "효녀"라며 흐뭇해했다. 재이는 아빠 손을 잡고 계단을 오르거나, 놀이 공간에서 하나씩 도전하며 한층 성장한 모습도 보여줬다.객실에 들어선 뒤 가족은 탁 트인 전망과 아기 맞춤 용품에 만족감을 드러냈다. 객실 안에는 유아용 침대와 식탁, 욕조, 의자까지 준비돼 있었고, 김다예는 "아기 용품도 다 있다"며 반색했다. 재이 역시 넓은 객실을 이리저리 둘러보며 들뜬 기분을 감추지 못했다. 창밖에 보이는 버스를 발견하고는 연신 "버스"를 외치며 즐거워했다.호텔 식사 시간도 이어졌다. 가족은 레스토랑에서 식사를 즐겼고, 재이를 위한 음식은 따로 챙겨와 먹였다. 재이는 식사 중에도 주변을 탐색하며 활발한 모습을 보였고, 김다예는 "아기 먹을 만한 건 따로 준비해 왔다"고 설명했다. 박수홍은 식사를 하며 "힐링"이라고 말했고, 부부는 재이와 함께 사진을 찍으며 소중한 시간을 남겼다.저녁에는 객실에서 여유로운 시간을 보냈다. 박수홍은 호텔 내 바와 야경을 둘러본 뒤 피자를 포장해 객실로 돌아왔다. 그는 "테이크아웃 피자가 있다고 해서 받으러 왔다"며 기대감을 드러냈고, 밤이 되자 더욱 분위기 있는 호텔 전경을 전했다. 이후 가족은 객실에서 야식을 즐기며 하루를 마무리했다.다음 날 아침, 재이는 요거트를 먹은 흔적을 입가에 묻힌 채 등장해 웃음을 안겼다. 여전히 기분 좋은 표정으로 아침을 맞은 재이는 과일도 맛있게 먹으며 편안한 호캉스를 이어갔다. 수영장을 바라보며 아쉬움을 남기기도 했지만, 가족은 다음을 기약했다.마지막으로 박수홍 가족은 산책에 나섰다. 재이는 유모차에서 편안하게 낮잠을 잤고, 가족은 맑은 공기를 마시며 호텔 주변 산책로를 걸었다. 김다예는 "예전에는 유모차에서 절대 안 잤는데 여기서는 잘 잔다"며 한층 편안해진 재이의 모습을 전했다.한편 박수홍은 김다예와 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 2025년10월 딸 박재이 양을 품에 안았다. 앞서 재이는 생후 13개월 당시 이미 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr