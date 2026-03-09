사진제공=tvN

배우 김도현이 '언더커버 미쓰홍' 종영 소감을 전했다.김도현은 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 한민증권 만년 과장이자 내부 제보자 예삐 방진목 역을 맡아 배우 박신혜와 호흡을 맞췄다. '언더커버 미쓰홍'은 자체 최고 시청률 13.1%를 기록하며 큰 사랑을 받았다.종영을 맞아 김도현은 "'언더커버 미쓰홍'은 모두가 함께 행복할 수 있었던 시간이었다"며 작품에 대한 애정을 보여줬다. 이어 "한민증권을 퇴사하고 걸어 나오던 순간, 그 시절의 무게를 견뎌내셨을 부모님 세대가 떠올라 많이 뭉클했다"라며 "IMF를 이겨내 주신 우리 시대의 부모님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 밝혔다.또한 "작품을 만든 저희도, 끝까지 시청해 주신 여러분도 함께였기에 더욱 소중한 시간이었다"며 "'언더커버 미쓰홍'을 끝까지 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다"고 시청자들에게 인사를 전했다. 끝으로 그는 "2026년을 힘차게 시작할 수 있게 해준 작품으로 또 하나의 소중한 추억을 마음에 담고 떠난다. 또 다른 멋진 작품 속에서 다시 인사드리겠다"고 말했다.김도현은 '언더커버 미쓰홍'을 통해 절제된 표정 연기와 현실감 있는 대사 처리로 직장인의 고민과 내부 고발자로서의 갈등을 균형 있게 담아냈다. 매 작품 새로운 얼굴로 캐릭터를 완성해 온 김도현이 앞으로 보여줄 또 다른 연기 변신에도 기대가 모인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr