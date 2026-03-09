사진=텐아시아DB

배우 김다솜이 소속사 스토리제이컴퍼니를 떠난다.9일 스토리제이컴퍼니 측은 "김다솜과 신중한 논의 끝에 재계약을 진행하지 않기로 했다"고 밝혔다. 이어 스토리제이컴퍼니 측은 "지난 5년 동안 당사와 동행하며 배우의 여정을 함께한 김다솜 배우에게 감사드리며, 새로운 시작을 앞둔 그에게 좋은 길이 펼쳐지길 응원한다. 앞으로 김다솜 배우의 행보를 많은 관심과 따뜻한 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.김다솜은 KBS1 '사랑은 노래를 타고', KBS2 '별난 며느리', SBS '언니는 살아있다', tvN '우연일까', MBC '꼭두의 계절', ENA '살롱 드 홈즈' 등 다양한 장르, 새로운 캐릭터에 도전하며 연기 스펙트럼을 확장해 왔다. 꾸준한 작품 활동을 통해 배우로서의 입지를 탄탄히 다진 김다솜이 앞으로 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 김다솜은 지난 1월 방영된 채널A '아기가 생겼어요'에서 황미란 역을 맡아 배우 홍종현과 핑크빛 호흡을 맞췄다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr