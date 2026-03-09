/ 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

배우 주지훈이 '짠한형'에서 쫓겨난 일화를 고백했다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 주지훈, 하지원, 나나가 출연했다.이날 신동엽은 주지훈에 대해 "구김살이 없어 보인다. 대체로 집안이 부유했던 애들이 그렇다"고 말했다. 이에 주지훈은 "금전적으로 부유하지 않았지만, 화목한 무드였다"고 전했다.주지훈은 어린 시절에 대해 "9살 때까지 화장실이 집 밖에 있었다. 실수하지 않는다는 마음이 있다. 큰 초록색 쓰레기통에 연탄열로 물을 데워 씻던 시절이었다. 그때는 경제적으로 넉넉하지 않았지만 분위기는 화목했다"고 회상했다.술자리에서 갑작스러운 합류에도 자연스럽게 어울리는 주지훈은 "어릴 때부터 형들이랑 많이 놀아서인지 실수하지 않는다는 마음이 있다"고 밝혔다.하지만, 과거 '짠한형' 2회 연속 출연하다가 중간에 쫓겨났던 주지훈은 "화장실 다녀왔는데, 갑자기 중간에 마이크를 빼더라. 쫓겨 나가면서 잘못됐다는 생각을 했다. 취해도 충격적인 순간은 떠오르잖냐. 그렇게 녹화 중간에 갔다"고 고백해 웃음을 자아냈다.하지원은 주지훈에 대해 "남자들이 섹시하다고 그러더라"고 증언했다. 그런 주지훈은 나나의 성격과 다른 '오렌지캬라멜' 활동을 언급하며 "나도 그런 걸 했다. 드라마 '궁'이다"라고 털어놨다.주지훈은 '궁' 섭외 비하인드도 공개했다. 당시 연기 전공을 하지 않아 섭외받고 3주간 거절했다는 그는 "모델 쪽에서 시니어였고, '난 너무 남자야. 난 임꺽정이야' 하던 시절이라, 교복 입고 샤기컷 하는 게 힘들었다. 그런데 황인뢰 감독이 연락을 했다. '하라'고 해서 했다"고 이야기했다.과거 친구들과 밴드를 했던 주지훈은 "좋아하는 걸 하는 데 겁이 없는 편이다. 대신 돈을 포기하면 된다. 우리는 음원도 안 내고 공연도 돈을 안 받았다. 그냥 '부산국제영화제' 때 바닷가에서 한 시간씩 공연하고, 그 순간이 너무 행복해서 한 것"이라고 만족감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr