유튜버 랄랄이 1990년대 세기말 콘셉트의 외형으로 분장한 채로 자신의 팔뚝을 보고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.지난 8일 오후 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '새싹반 1세 어린이집에 가다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.해당 영상에서 랄랄은 자택에서 머리 손질과 화장을 하는 일상을 공개했다. 이 과정에서 19개월 된 자녀가 화장용 붓과 미용 기기를 들고 랄랄의 얼굴에 접근하는 장면이 포착됐다. 랄랄은 아이의 행동에 "스텝 데리고 왔네? 너무 어린 거 아니야?"라고 너스레를 떨었다.이후 1990년대 방식의 스타일링을 마친 랄랄은 음악 프로그램 '열린음악회' 대기실에서 식사하는 모습을 촬영했다. 체중을 감량 중이라고 밝힌 그는 음식을 앞에 두고 "제가 진짜 다이어트 중인데요, 대기실에서 배떡이랑 순대를 시켰습니다. 억지로 먹는 거구요. 노래해야 되니까요"라고 했다.이어 랄랄은 "오늘만 먹고 끝나고 삼겹살에 소주까지 먹으려고요. 영양 보충하려고요"라고 덧붙였다. 음식을 취식하던 랄랄은 카메라에 비친 본인의 팔을 응시하며 "아이고. 허벅지가 제 팔에 박혀있네요"라고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr