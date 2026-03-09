사진=텐아시아DB

배우 이다윗이 샘컴퍼니와 전속 계약을 체결했다. 샘컴퍼니에는 배우 황정민이 소속되어 있다.4일 샘컴퍼니 측은 이다윗과의 전속계약 소식을 알렸다. 샘컴퍼니 관계자는 "이다윗은 작품 안에서 인물을 구조적으로 이해하고 완성하며, 극의 결을 풍성하게 만드는 대체 불가한 에너지를 지닌 배우"라며 "단기적인 화제성보다 장기적인 배우 가치에 초점을 맞추어, 고유한 연기 색깔과 내공이 한층 더 짙어질 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다이다윗은 영화 '시', '고지전', '사바하', '스플릿'을 비롯해 드라마 '이태원 클라쓰', '로스쿨', '오징어 게임' 등에서 활약하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. 특히 선과 악이 공존하는 입체적인 마스크와 인물의 미세한 심리를 짚어내는 정교한 표현력으로 다양한 배역을 소화해냈다.탄탄한 내공을 다져온 이다윗은 황정민, 박정민, 백주희, 임성재, 남윤호, 홍사빈, 박혜나, 박상남 등 실력파 배우들이 대거 포진한 샘컴퍼니와 만나 새로운 도약을 준비할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr