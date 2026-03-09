사진=이은지 SNS

사진=이은지 SNS

tvN 예능 '뿅뿅 지구오락실'로 인연을 맺은 개그우먼 이은지와 가수 미미가 이영지의 콘서트장을 찾았다.이은지는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "영지 콘서트 짱", "고생했어 영지야. 재능과 노력을 다 겸비한 여자. 최고야" 등의 문구와 함게 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진 속에는 이은지가 미미와 함께 이영지의 콘서트장을 찾은 모습. 같은 예능 프로그램에 출연한 그룹 아이브 멤버 안유진은 보이지 않아 눈길을 끌었다. 지난달 23일 새 음원을 발매한 안유진은 현재 그룹 활동에 집중하고 있다.한편 '뿅뿅 지구오락실'은 지구로 도망간 달나라 토끼를 잡기 위해 뭉친 4명의 용사들이 시공간을 넘나들며 펼치는 신개념 하이브리드 멀티버스 액션 어드벤처 버라이어티 콘셉트의 예능이다. 지난해 시즌 3까지 선보이며 대중들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr