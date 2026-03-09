사진=최준희 SNS

고(故) 최진실 딸 최준희가 근황을 전했다.최준희는 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "다들 보고 싶어요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 병원을 방문한 모습. 그가 병원을 찾은 이유가 평소 앓고 있던 루프스병으로 인한 검진 때문인지는 확인되지 않았다.앞서 최준희는 지난해 유튜브 채널 '준희'에 '준희의 솔직 Q&A'라는 제목의 영상을 통해 유산설을 부인했다. 그는 "많은 분들이 제가 부모님 덕에 돈이 굉장히 많은 거라고 착각하시더라. 근데 그런 거 일절 없고 저도 똑같이 월급 받는다"고 설명했다.한편 최준희는 2003년생으로, 배우 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 인플루언서로 활동하며 SNS를 통해 활발한 소통을 이어오고 있다. 오는 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr