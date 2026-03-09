사진=사유리 SNS

방송인 사유리가 아들과 오해로 생긴 해프닝 에피소드를 전했다.사유리는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "자기 전에 'No Smoking' 붙여놓고 간 젠"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 화장실 내부 벽에 금연 문구가 적힌 모습, 사유리는 "아마 배수구에서 올라온 냄새인 것 같은데, 엄마 방 화장실에서 담배 냄새가 난다며 아들이 이렇게 붙여놨다"고 설명했다.한편 사유리는 2020년 서양인 정자를 기증받아 아들을 출산했다. 사유리는 과거 KBS '뉴스 9'에 출연해 이 같은 선택을 한 배경에 대해 "산부인과에서 자연임신이 어렵고 지금 바로 시험관 시술을 하더라도 성공할 확률이 높지 않다는 말을 들었다"며 "사랑하지 않는 사람과 급히 결혼하고 싶지는 않았다"고 설명했다.사유리는 또 2024년 11월 방송된 채널A 예능 '아빠는 꽃중년'을 통해 결혼 생각은 없느냐는 질문에 "언제든지 (기회가 되면) 결혼하고 싶다. 절대 결혼하기 싫다는 것은 아니다"라고 전했다. 그러면서도 "아이가 있는 싱글맘으로서 연애하기가 조심스럽다"고 털어놨다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr