사진=SBS 프로그램 '내 마음이 몽글몽글 - 몽글상담소'

사진=SBS 프로그램 '내 마음이 몽글몽글 - 몽글상담소'

가수 이효리와 이상순 부부가 최근 방송을 통해 부부간의 신체 접촉 횟수가 줄어들었다고 고백해 시선을 끌었다.지난 8일 방영된 SBS 프로그램 '내 마음이 몽글몽글 - 몽글상담소' 1회에는 연애를 희망하지만 기회가 부족했던 성인 발달장애인 청년 '몽글 씨'들이 결혼 14년 차인 이효리, 이상순 부부의 연애 상담소를 방문하는 과정이 담겼다.이날 방송에서 사연이 적힌 신청 엽서를 확인하던 이효리와 이상순은 "스킨십도 해보고 싶어요. 좋아하는 사람한테요. 다정하게요"라고 적힌 엽서를 꺼내들었다.해당 내용을 접한 이효리는 "스킨십 안 한 지 너무 오래됐는데 우리가 멘토링을 할 수 있겠냐"고 발언했다.이효리와 이상순은 2013년 혼인해 제주도 일대에서 약 11년간 생활했다. 이어 2024년 서울 평창동 소재의 단독 주택으로 거주지를 옮겼으며, 해당 자택의 시세는 약 60억 원 규모로 파악됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr