우혜림, 민폐 논란 터져…하객이 이렇게 이쁘명 반칙

원더걸스 출신 우혜림이 하객민폐룩룰 선보였다.최근 우혜림은 20년지기 친구의 결혼식에 참석했다. 그는 환하게 웃으며 포즈를 취했고, 한층 더 예뻐진 모습으로 시선을 끌었다.한편 우혜림은 2020년 7월 태권도 선수 신민철과 결혼해 2022년 첫째 아들을 출산했다. 2024년 12월 11일에는 둘째 득남 소식을 알렸다. 지난해에는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr