배우 류혜영의 친언니인 류아벨이 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 김혜빈 역을 맡아 남다른 활약을 펼치고 있다.넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다. 모두가 공감할 수 있는 직장인의 현실적인 일상과 여기에 더해진 '가상 세계에서의 연애 구독'이라는 신선한 설정으로 시청자들의 관심을 끌고 있다. 그런 가운데 콘텐츠 공개 직후 시청자들 사이 블랙핑크 지수의 연기력을 둘러싼 논란이 일었다.류아벨이 '월간남친'에서 분한 김혜빈은 기획 2팀의 실세이자 유능한 직장인이다. 미래와 현실 직장 동료 케미를 선보이며 극에 활력을 더한다.류아벨은 자연스러운 연기와 안정적인 캐릭터 소화력으로 김혜빈의 매력을 현실감 있게 그려내며 극의 몰입도를 높이고 있다. 당당하고 솔직한 면모부터 고민 많은 내면까지 섬세하게 표현하며 캐릭터의 입체적인 매력을 살려냈다.또한 직장 동료들과의 대화 속에서 보여주는 생활감 있는 연기와 능청스러운 매력으로 극의 분위기를 한층 풍성하게 만들고 있다. 류아벨은 '월간남친'을 통해 또 한 번 인상적인 캐릭터를 선보이며 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.류아벨은 최근 영화 세이레, 문경, '고양이키스: 당신에게 마음을 여는 순간'을 비롯해 드라마 JTBC '런온', MBC '오늘도 사랑스럽개', JTBC '히어로는 아닙니다만' 등에서 다양한 캐릭터를 통해 독보적인 분위기와 함께 안정적인 연기력을 선보여 왔다. 데뷔 이후 영화와 드라마를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있는 류아벨은 작품마다 자신만의 색깔을 더하며 배우로서의 존재감을 꾸준히 쌓아가고 있다.'월간남친'은 넷플릭스를 통해 공개되고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr