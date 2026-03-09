사진=양치승 유튜브

헬스 트레이너 양치승이 첫 월급으로 지인들에게 한턱을 쐈다.8일 양치승의 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'에는 '첫 월급 탔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 양치승은 "오늘 첫 월급을 받아서 사람들을 불렀다"며 회식 자리를 마련한 이유를 밝혔다. 그는 체육관을 정리한 뒤 새로운 직장에서 일하기 시작했고, 첫 월급을 기념해 가까운 지인들과 식사를 하기로 했다고 설명했다.원래는 후배가 임대한 선상 공간에서 파티를 할 계획이었지만 이미 다른 예약이 잡혀 있어 장소를 바꾸게 됐다. 결국 인근 배 옥상과 한강 주변 식당에서 삼겹살 파티를 진행하며 분위기를 이어갔다.양치승은 목살과 삼겹살을 직접 준비하며 지인들을 맞이했다. 사기로 15억원 피해를 봤지만, 그는 "첫 월급을 탔으면 쏴야 하지 않겠냐. 오랜만에 다들 만났으니 맛있게 먹자"며 반가운 마음을 드러냈다.지인들은 양치승을 향해 "역시 씀씀이가 대표급이다"라며 농담을 던졌고, 분위기는 자연스럽게 웃음으로 이어졌다. 이어 "첫 월급이 얼마냐"고 묻자 양치승은 "그걸 왜 물어보냐"며 당황한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.지인들은 "소고기는 아닌 걸 보니 월급이 많지 않은가 보다. 오늘은 돼지고기냐"라고 장난을 건넸고, 양치승 역시 웃으며 받아쳤다. 또 다른 지인은 "연봉이 오르면 다음에는 소고기 먹자"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.영화감독 박세준과 작곡가 이주호 등 지인들도 함께했다. 박세준 감독은 "영화 제작 준비를 하면서 관장님을 자주 떠올렸다"며 응원의 말을 전했고, 이주호 작곡가는 양치승의 노래 이야기가 나오자 "관장님 그레이드에는 버리는 곡이 맞다"고 농담을 건네 웃음을 안겼다.식사가 이어지자, 양치승은 치킨과 어묵탕까지 추가로 주문하며 2차 자리도 마련했다. 그는 "첫 월급이 한강에서 다 날아갔다"면서도 "이렇게 사람들과 함께 쓸 수 있어 행복하다"고 말했다.앞서 양치승은 헬스장을 운영하다 약 15억 원 규모의 전세 사기 피해를 입은 사실을 밝히며 안타까움을 샀다. 서울 강남구에 마련했던 헬스장이 공공기여 부지라는 사실이 뒤늦게 드러나면서 퇴거 명령을 받았고, 전세금과 시설 투자비 등 큰 손해를 입었다. 큰 피해 이후 그는 현재 회사원으로 새로운 삶을 시작했다. 아파트 커뮤니티 시설 내 헬스장과 수영장을 관리하는 업무를 맡으며 다시 일상을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr