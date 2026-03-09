이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '띵그리TV'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '띵그리TV'

방송인 김소영이 첫째 딸을 출산했던 당시의 경험을 처음으로 공개했다.7일 김소영 유튜브 채널 '띵그리TV'에는 "처음 공개하는 김소영 출산썰, 분만실에서의 오상진?!, 둘째맘이 싸는 출산가방까지"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 김소영은 둘째 출산을 앞두고 출산 가방을 준비하며 "이래도 되나 싶을 정도로 필수품만 쌌다"고 말했다.김소영은 '자연분만'에 대한 자신의 생각부터 털어놨다. 그는 "나는 완전히 자연분만을 선호하는 편, 자연분만 강경파다"라며 "특별한 철학이 있는 건 아니고, 솔직히 제왕절개가 너무 무서워서 그렇다"고 솔직하게 말했다.현재 역아 상태라는 그는 "아이가 돌아주기만을 매일 기도하고 있다"며 자연분만에 대한 바람을 전하기도 했다.김소영은 첫째 출산이 비교적 수월했던 기억도 함께 전했다. 그는 "첫째 때는 '유도 분만'을 했는데 생각보다 진통이 거의 없었다"며 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "병원에서 '내일쯤 아이가 나올 것 같다'고 해서 남편이 그날 인정을 전부 조정하고 병원에 함께 있었다"고 말했다.본격적인 분만 과정도 비교적 빠르게 진행됐다고. 김소영은 "무통주사를 맞은 뒤 의사 선생님이 힘을 주라고 하셨는데, 네 번 정도 힘을 주니까 바로 아이가 나왔다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.그는 "아침에 병원에 갔다가 오후 5시쯤 출산을 했다"고 덧붙였다.남편 오상진의 반응도 언급했다. 김소영은 "남편이 공감 표현을 잘 하는 성격이 아니다. 근데 그날만큼은 계속 자리를 지키려고 하더라"고 말했다. 이어 "막상 낳는 순간에 너무 빨리 나와서 남편이 감동해서 울 타이밍을 놓쳤다고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.또한 김소영은 "남편의 특이한 반응이 하나 있었는데, 아기를 보러 갔을 때 '아이가 바뀔까 봐 걱정했다'라고 하더라"며 출산 당일 에피소드를 전했다.한편 오상진은 MBC 아나운서 후배였던 김소영과 2년 연애 끝에 2017년 웨딩마치를 울렸다. 김소영은 현재 다양한 브랜드를 운영하는 사업가로 바쁜 나날을 보내고 있으며 특히 최근 유명 투자회사로부터 70억 투자까지 받게 됐다는 소식이 전해지며 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr