'복길엄마' 김혜경, 돌연 산속으로 떠난 이유..."몸 구부려 밤새 울었다" ('특종세상')

배우 김혜정이 드라마 '전원일기' 이후 겪었던 힘든 시간을 털어놨다.7일 유튜브 채널 ‘특종세상 - 그때 그 사람’에는 ‘전원일기 복길엄마 김혜정이 산속에서 자연인으로 지내는 사연’이라는 제목의 영상이 게재됐다.1981년 미스 MBC로 데뷔해 스물셋의 나이에 '전원일기' 복길 엄마 역을 맡았던 그는 '국민 며느리'라는 애칭을 얻으며 20년 넘게 안방극장을 지켰다.영상 속 김혜정은 도시를 떠나 인적이 드문 산속에서 지내는 일상을 보여줬다. 그는 이른 아침 동물들을 돌보며 하루를 시작했다. 김혜정은 "이곳은 정말 고요하다. 적막이라는 말이 딱 어울리는 곳"이라며 "내가 직접 돌봐야 할 생명들이 있다는 사실이 오히려 큰 위안이 된다"고 말했다.그는 '전원일기' 당시 역할에 몰입하기 위해 외모부터 완전히 바꿨다고 밝혔다. 김혜정은 "얼굴은 물론 손까지 새카맣게 분장했고 손톱 사이에도 흙 묻은 것처럼 표현했다"며 "일하다 다친 농촌 아낙처럼 보이려고 붕대를 감고 약까지 칠했다"고 설명했다.이 같은 노력 덕분에 그는 '국민 며느리'라는 별명까지 얻으며 많은 사랑을 받았다.김혜정은 "'전원일기'가 끝난 뒤 처음 몇 달은 괜찮았다, 그런데 시간이 지나면서 마음이 무너졌다"며 "20년 넘게 한 역할로 살아오다 보니 거울을 보면 김혜정이 아니라 복길 엄마가 서 있는 느낌이었다"고 털어놨다. 이어 "마치 복길 엄마의 삶이 얼굴에 지도처럼 새겨진 것 같아 너무 슬펐다"고 회상했다.그는 "굉장한 공허함과 두려움이 찾아왔고, 공황장애 같은 증상으로 숨을 못 쉴 정도로 호흡곤란이 왔다"며 "달팽이처럼 몸을 구부린 채 밤새 울었던 적도 많다"고 당시 심경을 털어놨다."마치 속이 텅 빈 허수아비 같은 느낌이었다. 껍데기만 남은 사람 같았다"며 당시 심정을 떠올렸다.김혜정은 "행복은 거창하게 멀리 있는 게 아니다"며 긴 시간 방황을 겪은 뒤 자연 속에서 새로운 삶을 찾았다고 전했다.한편 김혜정은 1981년 MBC 14기 공채 탤런트로 선발돼 ‘전원일기' 복길엄마 역으로 많은 사랑을 받았다. 지난 2024년 MBC ‘친절한 선주씨'를 통해 안방극장에 복귀했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr