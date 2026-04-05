배우 하윤경이 드레스를 입고 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

"타고난 성향이 걱정도 많고 예민하다는 걸 알기 때문에, 편하게 막 사는 게 평생의 숙제이자 꿈입니다. 저는 그렇게 잘 못 하는 사람이라 더 노력해요. 그냥 되는 대로, 대충 살자고 생각하려고 하죠. 어차피 그렇게까지는 못 살겠지만, 노력하면 조금은 편해지지 않을까 싶어서 일부러 계획을 안 세웁니다."배우 하윤경이 지난달 서울 강남구 한 카페에서 진행된 tvN 토·일 드라마 '언더커버 미쓰홍'(이하 '미쓰홍') 종영 기념 인터뷰에 나섰다. 한국예술종합학교 연극원 출신인 하윤경은 2015년 국립극단 '록산느를 위한 발라드'로 데뷔했으며, 2022년 ENA '이상한 변호사 우영우'에서 박은빈과 호흡을 맞추며 인지도를 크게 끌어올렸다. 이후 '이번 생도 잘 부탁해', '강남 비-사이드' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔고, 최근 '미쓰홍'에서는 박신혜와 호흡을 맞추며 '워맨스' 서사로 또 하나의 인생작을 남겼다. 하윤경은 '미쓰홍' 이후 '신의 구슬', '아파트' 등 차기작 공개를 앞두고 있다.하윤경이 출연한 '미쓰홍'은 1990년대 세기말을 배경으로, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보가 수상한 자금 흐름이 포착된 증권사에 20대 말단 사원으로 위장 취업하면서 벌어지는 이야기를 담은 레트로 오피스 코미디다. 작품은 1회 시청률 3.5%로 출발해 15회에서 13.1%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보였고, 두 자릿수 시청률로 유종의 미를 거뒀다. 하윤경은 극 중 301호의 맏언니이자 한민증권 사장 전담 비서 고복희 역을 맡아, 겉으로는 까칠하지만 속은 따뜻한 인물을 자연스럽게 그려내며 몰입도를 높였다는 호평을 받았다.하윤경은 평소 성격과 라이프스타일에 관해 "계획을 세우지 않는 편이다. 인생의 계획을 따로 세우지 않는다. 인터뷰하면 계획에 대해 뭔가 말해야 할 것 같은데, 실상 그렇게 사는 사람이 아니다. 깊게 생각하지 않는 편이다. 계획을 세우면 그걸 지켜야 할 것 같은 압박 때문에 스트레스를 받더라. 그래서 아예 계획을 세우지 않고 그냥 산다. 너무 전전긍긍하지 않으려고 노력한다"고 밝혔다.그러면서 "어떻게 보면 억지로 안 세우는 거다. 사실은 계획을 세우고 싶어서 미칠 것 같은데 일부러 안 세우려고 한다. 너무 아등바등 살지 말자, 뭔가를 이루려고 애쓰지 말자고 계속 생각한다. 그렇게 하니까 마음도 많이 편해졌다. 유명해지려고 하지 말자, 너무 잘하려고 하지 말자고 생각하면 오히려 더 잘 되더라. 인생이 다 그런 것 같다고 느꼈다"고 말했다."욕심이 크게 없는 편인데 주변에서 더 욕심을 내라는 소리를 자주 들어요. 그런데 저는 제 모습을 완전히 내려놓는 게 어려워요. 예능에 나가면 대부분 처음 보는 사람들이랑 같이하게 되잖아요. 물론 노력으로 재밌게 할 수는 있어요. 그런데 완전히 저를 내려놓아야 하는 것 같은 느낌이 있어서 그게 어렵더라고요."예능 출연 의지에 대한 질문에 이렇게 답했다. 그는 "배우들에게 예능은 늘 숙제 같은 것 같다. 해도 고민이고 안 해도 고민이다. 요즘은 배우들도 예능에 많이 나오고 경계가 많이 없어졌지만, 그래도 작품 외적인 모습이 너무 많이 노출되는 게 괜찮을까 하는 고민이 있다. 그렇다고 또 너무 멀게만 있으면 친근하게 다가가기 어렵고, 그게 작품을 보게 만드는 길이기도 하니까 긍정적으로 고민해 보고 있다"고 털어놨다.이어 "유튜브에는 조금 관심이 있다. 유튜브는 앞에 스태프가 많거나 그런 분위기가 아니지 않나. 내가 어느 정도 주도해서 할 수 있으니까 그런 점은 괜찮을 것 같다. 그렇다고 구체적인 계획이 있는 건 아니다. 나중에 기회가 되면 한 번 도전해 볼 수 있지 않을까 하는 정도다. 아무래도 자율성이 있으니까 그런 점은 좋다. 그래도 예능은 아직 나가기가 조금 무섭다"고 솔직하게 말했다.인터뷰 내내 호탕한 매력을 보인 하윤경은 "친한 사람들이랑 편하게 있을 때는 자연스럽게 내 모습이 나온다. 그런데 처음 보는 사람들 앞에서는 낯을 가린다. 처음 보는 사람들이 많은 상황에서 분위기를 떨어뜨리지 않고 뭔가를 해야 한다는 게 조금 무섭게 느껴진다"고 말했다."계속 기대되는 배우로 대중 가까이에 남고 싶습니다. 배우는 한 사람이지만 역할은 계속 달라지잖아요. 그 부분에 관한 부담이 모든 배우에게 있을 것 같아요. 제가 언제까지 새로운 모습을 보여줄 수 있을까 하는 고민이 있죠. 그래도 계속 새로운 모습이 있을 것 같은 배우로 기억되길 바라요. 사람들이 계속 궁금해하고 기대하는 배우가 되는 게 목표입니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr