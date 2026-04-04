배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 종영 기념 인터뷰에 나섰다./사진제공=호두앤유

"은빈이가 ('우영우' 시즌2') 한다고 하면 저도 당연히 해야죠(웃음). 다른 분들이 한다면 저도 안 할 이유가 없죠. 그렇다고 제가 하고 싶다, 안 하고 싶다 이렇게 말할 문제는 아닌 것 같아요. 워낙 좋은 작품이고 의미가 크니까, 정말로 하게 된다면 당연히 함께하고 싶습니다. 반대로 안 하게 되더라도 크게 연연하지는 않을 것 같아요."배우 하윤경이 지난달 서울 강남구 한 카페에서 진행된 tvN 토·일 드라마 '언더커버 미쓰홍'(이하 '미쓰홍') 종영 기념 인터뷰에 나섰다. 한국예술종합학교 연극원 출신인 하윤경은 2015년 국립극단 '록산느를 위한 발라드'로 데뷔했으며, 2022년 ENA '이상한 변호사 우영우'에서 박은빈과의 호흡으로 인지도를 크게 끌어올렸다. 이후 '이번 생도 잘 부탁해', '강남 비-사이드' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔고, 최근 '미쓰홍'에서는 박신혜와 호흡을 맞추며 '워맨스' 서사로 또 하나의 인생작을 남겼다.하윤경이 출연한 '미쓰홍'은 1990년대 세기말을 배경으로, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보가 수상한 자금 흐름이 포착된 증권사에 20대 말단 사원으로 위장 취업하면서 벌어지는 이야기를 담은 레트로 오피스 코미디다. 작품은 1회 시청률 3.5%로 시작해 15회에서 13.1%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보였고, 두 자릿수 시청률로 유종의 미를 거뒀다. 하윤경은 극 중 301호의 맏언니이자 한민증권 사장 전담 비서 고복희 역을 맡아, 겉으로는 까칠하지만 속은 따뜻한 인물을 자연스럽게 그려내며 몰입도를 높였다는 호평을 받았다.앞서 올해 초 한 매체를 통해 '이상한 변호사 우영우' 시즌2 제작 가능성이 보도됐다. 하윤경은 "나는 직접적으로 들은 바가 없다. 그래서 이게 정확히 어떤 상황인지 잘 모르겠다"고 솔직하게 답했다. 이어 "왜 이렇게 '우영우 2' 이야기가 많이 나오는지 모르겠다. 불러주시면 간다. 불러주시면 가는데, 안 불러주셔도 상관없다. 미련은 없다. 나는 끝난 것에 관해 미련이 없는 편이다. 또 잘 된 작품일수록 박수칠 때 떠나는 맛도 있다고 생각한다. 물론 박수칠 때 돌아오는 맛도 있으니까 둘 다 좋다고 생각한다"고 웃으며 말했다.'미쓰홍'의 흥행을 어느 정도 예상했다는 하윤경은 "글이 정말 재밌었다. 그리고 감독님이 연출과 편집을 굉장히 흥미롭게 해주셨다고 생각한다. 자칫하면 한 화에 많은 이야기가 담겨 있고 16부작이라 지루해질 수도 있었는데, 무거운 이야기까지도 전혀 지루하지 않게 감독님이 영리하게 풀어내셨다. 글도 좋고, 그 안에서 배우들의 호흡도 잘 맞았다. 그 세 가지가 잘 어우러져 좋은 작품이 나온 것 같다"고 미소를 지었다.하윤경은 '미쓰홍' 이후 '신의 구슬', '아파트' 등 차기작 공개를 앞두고 있다. 그는 "촬영은 계속하고 있는데 공개 시기가 서로 다르다 보니 갑자기 공백기가 생기기도 한다. 이게 배우의 숙명인 것 같다. 지금 찍어둔 작품이 두 편 있는데 언제 공개될지는 잘 모르겠다"고 조심스럽게 말했다.그는 '신의 구슬'이 먼저 공개될 가능성을 언급하며 "사극이고 완전히 다른 캐릭터라 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다. 액션도 많아서 다양한 매력을 보여줄 수 있을 것 같다"고 기대를 당부했다. 이어 "촬영한 지 1년 정도 돼서 어떻게 나올지 나도 상상이 잘 안 간다. 나도 시청자 입장에서 기다리고 있다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr