손종원의 ‘라망 시크레’, 6년 연속 미쉐린 1스타…‘이타닉 가든’도 4년 연속

손종원 셰프가 이끄는 한식당 ‘이타닉 가든’과 양식당 ‘라망 시크레’가 미쉐린 1스타를 또 다시 획득했다.
두 곳은 지난 5일 부산에서 개최한 ‘미쉐린 가이드 서울&부산 2026’에서 나란히 미쉐린 1스타를 획득했다.
이타닉 가든은 2022년 리뉴얼 오픈해 2023년 처음 미쉐린 1스타 레스토랑으로 선정된 후 올해까지 4년 연속 1스타를 유지했다. 라망 시크레는 2021년부터 6년 연속 1스타에 선정됐다.
한편 손종원 셰프는 넷플릭스 요리 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’와 JTBC ‘냉장고를 부탁해2’에 출연해 화제를 모으고 있다.
