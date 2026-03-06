사진=MBC FM ‘여성시대’ 캡처

황가람이 세상을 떠난 소속사 대표를 추모했다.6일 방송된 MBC 표준FM '여성시대 양희은, 김일중입니다'에는 '나는 반딧불'로 이름을 알린 가수 황가람이 출연했다.이날 라디오에서 황가람은 최근 세상을 떠난 소속사 대표를 언급했다. 그는는 "사실 이틀 전에 저희 회사 대표님이 돌아가셨다"며 말문을 열었다.이어 그는 "많은 분들이 저를 발굴해주신 장재훈 대표님이 돌아가셨다고 오해하시는데, 실무를 하시는 김영한 대표님이 돌아가신 것"이라고 설명했다.황가람은 "대표님이 (생전에) 제가 걱정할까봐 '괜찮아지고 있다'고 하셨다"며 "췌장암이셨는데 '엄청 좋아졌다'면서 병문안도 고사하셨다. 그런데 갑자기 가셨다"고 말했다.그러면서 황가람은 "병문안도 못 가서 마음이 힘든 상태였는데, 장례식도 가족장이라 모든 사람이 못 갔다"며 "생각이 나서 눈물을 참는 게 힘들었다"고 털어놨다.한편 지난 4일 황가람의 소속사 더블엑스엔터테인먼트는 김영한 대표가 별세했다고 밝혔다. 해당 소속사에는 황가람, 범진, 김기태, 이병찬, 치타, 브라운티거, 김경록, 박혜경, 블루화, 최전설 등이 소속돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr