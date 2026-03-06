사진=(주)쇼박스

리라아트고등학교 재학 당시 배진영의 한 학년 선배로 알려진 배우 윤재찬이 오감을 자극하는 공포 연기로 스크린에 데뷔한다. 앞서 윤재찬은 2017년 방송된 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’에 출연해 최종 55위로 탈락했으며, 2020년 그룹 XRO로 데뷔했다.윤재찬은 4일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 진행된 영화 '살목지' 제작보고회에 참석했다. '살목지'는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다.극 중 윤재찬은 수인(김혜윤 분)과 함께 출장을 가게 된 저수지에서 알 수 없는 사건들을 연달아 겪게 되는 '성빈' 역을 맡았다. 성빈은 성격 좋고 쾌활한 막내 직원이자 생존 본능이 강한 캐릭터로, 윤재찬은 생생한 몰입형 공포 연기를 통해 관객들의 몰입도를 높일 전망이다.제작보고회에서 윤재찬은 "성빈은 수인을 받들어 모시는 캐릭터이자 어떻게든 살아남으려는 인물"이라고 소개했고 "후반부 차 안에서 벌어지는 장면이 포인트인데 꼭 극장에서 만나보시면 좋겠다"라고 덧붙이며 예비 관객들의 기대감을 끌어올렸다.비하인드 토크도 이어졌다. 윤재찬은 '공포 강심장'으로 장다아를 꼽았고, '겁쟁이'로 이종원과 오동민을 언급하며 "여자 배우들이 겁이 없었고, 남자 배우들이 더 겁이 많았다"라고 폭로해 웃음을 안겼다. 더불어 손익분기점 돌파 공약으로는 "배우들 각각 귀신 분장을 하고 관객들에게 무대 인사를 하겠다"라고 의견을 내기도 했다.이어 그는 "'살목지'는 제가 본 영화 중 가장 무서운 작품이다. 제가 느낀 공포를 관객 여러분께서도 꼭 같이 느끼셨으면 좋겠다"고 당부하며 끝인사를 전했다. 윤재찬이 출연하는 영화 '살목지'는 오는 4월 8일 개봉된다.윤재찬은 MBC '판사 이한영', SBS '트라이: 우리는 기적이 된다', tvN '사랑은 외나무다리에서', MBC '이토록 친밀한 배신자', 디즈니+ '강력하진 않지만, 매력적인 강력반' 등 다수의 작품에 출연하며 시청자들에게 존재감을 알려왔다. tvN 새 월화드라마 '세이렌'에서 신박사 역을 맡은 윤재찬은 올해 상반기 방영 예정인 SBS '오늘도 매진했습니다'에도 출연 소식을 알리며 활발한 행보를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr