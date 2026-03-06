사진=텐아시아DB

사진제공=채널S, SK브로드밴드

'독박즈'가 중국 장가계에서 꼬리에 꼬리를 무는 폭로전으로 웃음을 안긴다. 2세 계획 중인 김준호는 홍인규의 '가짜 뉴스' 발언에 발끈한다.7일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 40회에서는 중국 장가계로 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 대협곡 투어에 나선 가운데, '행동 빙고' 게임을 하며 서로의 버릇과 습관을 폭로하는가 하면 세상에서 가장 긴 유리 다리 위에서 아찔한 인생샷을 찍는 모습이 펼쳐진다.'독박즈'는 숙소에서 렌터카를 타고 홍인규의 장모님이 추천한 '대협곡 투어'에 나선다. 이동하는 차 안에서 유세윤은 "우리들의 습관이나 버릇을 주제로 한 '행동 빙고' 게임을 해서 렌터카 독박자를 뽑자"고 제안한다. 이때 홍인규는 "세윤이는 대체로 좋은 습관만 갖고 있는데, 안 멋진 버릇도 있다. 바로 코딱지를…"이라며 유세윤의 비밀스런 행동을 폭로한다. 이에 질세라 김대희도 "동민이는 XX와 속옷을 분리하는 버릇이 있다"고 밝혀 모두를 빵 터지게 만든다.파국으로 치닫는(?) '독박즈'의 '행동 빙고' 게임 현장에 관심이 쏠리는 가운데, 이들은 세계에서 가장 긴 유리 다리와 각종 액티비티를 즐길 수 있는 장가계 대협곡에 도착한다. 특히 이곳은 무려 430m의 길이에 교각도 없어 마치 공중에 떠 있는 듯한 '유리 다리'로 유명한데, 아찔한 유리 다리에 발을 디딘 '독박즈'는 "와, 너무 무섭다", "찌릿찌릿하다"며 눈을 질끈 감는다. 김준호도 "무서워서 돌아버릴 것 같다"면서 사족보행으로 바닥을 기어간다. 급기야 그는 자신을 알아보는 한국인 관광객에게도 "저 건들지 마시라. 농담 아니다"라며 긴장 태세를 보인다.그러던 중 홍인규는 "이 다리 위에서 사진을 남겨야 진정한 남자"라며 유리 다리 위에 다 같이 누워서 인생샷을 찍자고 말한다. 이에 김준호는 "너희들끼리 찍어"라며 '얼음'이 된다. 홍인규는 "보여줘~, 쌍둥이 아빠!"라고 그를 독려해 모두를 놀라게 한다. 김준호의 2세를 쌍둥이로 예언한 홍인규의 발언에 김준호는 "너 때문에 자꾸 가짜뉴스 나잖아!"라며 황당함에 혀를 내두른다. 과연 김준호가 세계에서 가장 긴 유리 다리를 무사히 건널 수 있을지, 그리고 아찔한 단체 인생샷도 찍을 수 있을지 관심이 쏠린다.'대협곡 투어'에 나선 '독박즈'의 장가계 여행 2일 차 이야기는 7일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 40회에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr