사진=Mnet

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"화제성 측면에서 꽤 의미 있는 성과를 냈다고 생각합니다. 래퍼들이 지닌 다양한 면모를 충분히 보여줄 수 있었어요. 힙합이라는 장르 자체가 대중문화 흐름 속에서 여러 변화를 거쳐 왔다고 보는데요. 어떤 시기에는 굉장히 메이저하게 흥행했던 때도 있었고, 또 어떤 때에는 따가운 시선을 받기도 했다고 생각합니다."엠넷 '쇼미더머니12'(Show Me The Money, 이하 '쇼미')를 연출한 최효진 CP의 라운드 인터뷰가 최근 서울 마포구 상암 CJ ENM 센터에서 진행됐다. '쇼미'는 대한민국 최강 래퍼와 신인 래퍼가 팀을 이뤄 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램으로, 2012년 6월 첫 방송됐다. 올해 선보인 '쇼미12'는 2022년 12월 종영한 시즌11 이후 약 4년 만에 돌아온 새 시즌이다.국내에서 힙합이 본격적으로 주목받기 시작한 시점은 2000년대 초반이라고 알려졌다. 드렁큰타이거, 다이나믹 듀오, 에픽하이, 리쌍 등이 장르 대중화를 이끌었다. 이후 2010년대 중후반에는 또 한 번의 전성기를 맞았다. 지코, 비와이, 박재범 등의 음악이 폭넓은 사랑을 받았고, 그 중심에는 '쇼미'가 주요 플랫폼으로 자리했다.다만 최근에는 힙합의 영향력이 과거만 못하다는 평가가 적지 않다. 장르 자체에 대한 대중적 관심이 줄어들면서 "한국 힙합 신이 침체기에 들어섰다"는 지적과 함께 프로그램을 향한 주목도 역시 예전만큼 크지 않다는 시선이 이어지고 있다. '쇼미11'이 2022년 12월 말 종영한 데 이어 새로운 시즌은 햇수로 4년 만에 돌아왔다. 본방송보다 OTT를 통해 시청하는 사람이 많아진 요즘 시기인 만큼 시청률은 1회부터 최신 회차까지 전 회차 0%대를 기록했다. 그러나 화제성 측면에서는 높은 순위를 기록하고 있다고 전해졌졌다.최 CP는 '쇼미' 외 2024년 방송된 티빙 힙합 서바이벌 '랩:퍼블릭'의 연출을 맡았다. 그는 "'쇼미12'를 제작하기 전에도 '랩:퍼블릭'을 계속 이어갈 것이냐는 이야기가 있었다. 물론 '랩:퍼블릭2' 역시 긍정적으로 논의되고 있는 상황이지만, 그와 별개로 '쇼미'는 잠시 휴지기를 가졌던 시기가 있었다"며 "'랩:퍼블릭'이라는 콘텐츠를 티빙과 엠넷 채널에 여러 방향으로 제안했고, 긍정적인 검토가 이뤄지면서 제작이 시작됐다. OTT에서 출발한 콘텐츠이다 보니 표현의 폭이 넓다는 장점이 있었지만, 동시에 플랫폼 특성상 기존 '쇼미'에 비해 접근성이 떨어질 수 있다는 우려가 없지 않았다"고 털어놨다.그는 "'랩:퍼블릭'을 제작하면서 시청자들과 업계 관계자들로부터 래퍼들에 대한 새로운 시각이 생겼다는 이야기를 많이 들었다. 그런 부분들이 결과적으로 '쇼미'라는 콘텐츠가 다시 제작되는 데 있어서도 긍정적으로 작용했던 것 같다"고 설명했다.최 CP는 "'랩:퍼블릭'이 OTT 콘텐츠이다 보니 많은 분이 사랑해 주셨지만, 동시에 여전히 '쇼미'를 기다리는 목소리도 분명히 존재한다고 느꼈다. 방송 채널이 가진 접근성이라는 장점도 있기 때문에 여러 상황을 종합적으로 고려했을 때 '쇼미'를 '랩:퍼블릭2'보다 먼저 선보이는 것이 좋겠다고 판단했다"고 말했다. 이어 "나는 '쇼미'를 굉장히 오랜 시간 해왔기 때문에 시즌마다 반응이 다르다는 걸 잘 알고 있다. 어떤 시즌은 굉장히 파급력 있게 화제가 되기도 했고, 또 어떤 시즌은 상대적으로 반응이 아쉬웠던 적도 있었다. 여러 단계의 흐름이 있었다고 생각한다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr