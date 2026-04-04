CJ ENM 센터에서 엠넷 '쇼미더머니12'를 연출한 최효진 CP의 인터뷰가 열렸다./사진제공=Mnet

'쇼미더머니12'는 시리즈 최초로 OTT와 협업해 티빙 오리지널 '야차의 세계'를 선보였다./사진제공=Mnet, 티빙

CJ ENM 센터에서 엠넷 '쇼미더머니12'를 연출한 최효진 CP의 인터뷰가 열렸다./사진제공=Mnet

"하루 만에 전부 소화할 수 있는 촬영은 아니어서 기간을 나눠 진행하긴 했지만, 그래도 비교적 짧은 시간 안에 마쳤습니다. 워낙 극비로 준비했던 프로젝트라 소문이 나면 안 되는 상황이어서 최대한 속도를 내 촬영했죠."지난달 서울 마포구 상암 CJ ENM 센터에서 엠넷 '쇼미더머니12'(Show Me The Money, 이하 '쇼미12')를 연출한 최효진 CP의 라운드 인터뷰가 진행됐다. '쇼미'는 대한민국 최강 래퍼와 신인 래퍼가 한 팀을 이뤄 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램으로, 2012년 6월 첫 방송됐다. 올해 선보인 '쇼미12'는 2022년 12월 말 종영한 시즌11 이후 4년 만에 돌아왔으며, 2026년 4월 김하온의 우승으로 막을 내렸다. 우승자에게는 상금 1억 원이 주어지는 것으로 알려졌다.이번 시즌에서 눈길을 끈 변화 중 하나가 '야차의 세계'였다. '쇼미더머니12'는 시리즈 최초로 OTT와 협업해 티빙 오리지널 '야차의 세계'를 선보이며 세계관을 확장했다. 탈락자들의 부활을 건 히든 리그 구조는 색다른 재미를 더했고, 탈락 이후에도 언텔 등 래퍼들의 재발견을 끌어냈다.최 CP는 "'야차의 세계' 히든 트랙을 구성할 때 프로듀서분들은 알고 계셨지만, 참가자들에게는 내용을 알려주면 안 되는 상황이었다. 그래서 촬영 과정에서도 '야차의 세계'를 찍기 직전까지 출연자들에게 이 콘텐츠가 무엇인지 설명하지 않았다"며 "그날 '시간이 될까요'라든지 '랩 준비된 게 남아 있을까요' 정도만 물어보며 진행했다. 마스터로 섭외한 분들께도 '야차의 세계'의 구체적인 내용을 자세히 말씀드리지 않고, 극비리에 진행했던 기억이 있다"고 회상했다.그는 "'야차의 세계'라는 공간 자체가 우리가 설정해 놓은 곳이다. '쇼미'라는 큰 서사 안에서 시간의 흐름이나 요일이 느껴지지 않는, 지옥문 끝에서 주어지는 마지막 기회라는 세계관을 보여주고 싶어서 의상을 통일했다"고 말했다. 이어 "그런데 후반부에 언에듀케이티드 키드라든지 영비, 은희 씨, 스카프 같은 분들이 들어오니까 다 너무 멋있게 하고 오시더라"라고 덧붙였다. 최 CP는 "어떤 분은 '이럴 줄 알았으면 나도 제대로 입고 올 걸 그랬다'고 농담처럼 말씀하시기도 했다. '이렇게 계속 같은 옷을 입는 줄 몰랐다'고 하시더라"라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr