사진=빅프렌즈

넷플릭스 '솔로지옥5'에 출연한 우성민이 빅프렌즈와 전속계약을 체결하며 본격적인 활동을 예고했다. 앞서 연애 프로그램을 둘러싸고 출연자들이 사랑이 아닌 인지도와 인기 상승을 목적으로 출연한 것 아니냐는 이른바 '연예인 등용문 논란'이 불거진 바 있다.우성민은 '솔로지옥5' 출연 당시 안경사라고 자신을 소개했으며, 이후 과거 여러 작품에 출연한 사실이 알려지며 대중의 관심을 받았다.빅프렌즈는 차분하면서도 진정성 있는 태도와 다채로운 매력, 인상적인 미소와 존재감을 높이 평가해 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사는 "앞으로 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.우성민은 '솔로지옥5' 출연 전 '솔로몬의 위증', '두 번째 스무살', '실종느와르 M', '열두밤', '크로스' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 이번 계약을 계기로 보다 다양한 분야에서 활약을 펼칠 것으로 보인다.우성민이 전속계약을 체결한 빅프렌즈는 배우 정만식, 홍예지, 박세현, 서재우 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사로, 신인 발굴과 체계적인 매니지먼트를 기반으로 활발한 활동을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr