'아는 형님' 히밥이 먹방 후 병원에 입원했던 일화를 전했다.
28일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '입으로 먹고살고(高)' 특집으로 꾸며져 코미디언 김신영, 가수 테이, 크리에이터 송하빈, 히밥이 출연했다.
이날 히밥은 먹방 중 병원에 실려 간 일화를 공개했다. 그는 "먹다가 병원에 입원한 적이 딱 한 번 있다. 군대 인스턴트 음식으로 크림 우동, 라면, 뽀글이 30개 정도 먹었는데, 소화가 너무 안 되더라. 내 위에 실망한 건 처음"이라고 털어놨다. 결국 병원에 5일 동안 입원했던 히밥은 "의사가 배를 보고 '임신 가능성 없냐'고 물을 정도였다"고 이야기했다. 이에 김신영은 "그렇게 묻지"라며 공감해 웃음을 자아냈다.
히밥은 '못 먹는 음식'으로 고수를 꼽으며 "향에 약해서 못 먹는다. 또 갑각류는 안 좋아한다. 껍질 까는 동안 칼로리 소모가 엄청 되잖냐. 그런데 먹을 게 별로 없다. 너무 비효율적이다. 먹어도 배가 고프다"며 남다른 시선을 드러냈다.
히밥의 학력 공개에 멤버들이 깜짝 놀랐다. 알고 보니 중국 명문대인 베이징대학 사회학과 출신인 것. "명문대 출신으로 먹방 유튜버가 된 것에 부모님 반대가 없었냐"는 질문에, 히밥은 "그래서 엄마랑 1년간 연락 안 했다"고 고백했다. 부모님의 마음을 바꾸고, 인정받은 시기를 묻자 히밥은 "차 사주니까 인정해 주더라"고 답해 폭소를 유발했다.
한편 히밥(본명 좌희재)은 160만 명 이상의 구독자를 보유한 대표 먹방 크리에이터로, 전성기 시절 월 수익이 1억 원 이상, 누적 조회수 수익이 40억을 넘는 것으로 알려져 있다. 최근에는 라면 25봉지 먹방 기록 경신했으며, 과거 배달 음식을 6시간 동안 쉬지 않고 먹은 영상으로 천만에 가까운 조회수를 기록한 바 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

