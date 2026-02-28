사진=tvN

2년 전 tvN 드라마 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 환자 역을 맡아 체중을 37kg까지 감량했다고 알려진 박민영이 새 작품 '세이렌'을 통해서는 이명까지 느꼈다고 밝혔다.23일 오후 tvN 새 월화드라마 '세이렌’ 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 행사에는 MC 박경림을 비롯해 김철규 감독과 배우 박민영, 위하준, 김정현이 참석했다.'세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자와, 그 여자를 둘러싼 죽음의 진실을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적인 로맨스 스릴러를 그린 작품이다. 박민영은 극 중 미술품 경매사로 변신했다.박민영은 로얄옥션 수석 경매사 한설아 역을 맡았다. 그는 위하준, 김정현과의 호흡에 대해 "다 좋았다. 진심을 가지고 연기하는 배우들을 만나게 해주신 감독님께 너무 감사했다. 촬영장 분위기도 정말 다정하고 따뜻했다. 슛이 들어가면 자연스럽게 집중할 수 있는 환경을 만들어줬다. 배우들끼리 이야기하고 웃다가도 슛이 들어가면 각자의 위치에서 3초 안에 역할로 바뀌었다. 그 모습이 너무 놀라웠다. 나는 이명까지 들렸다"고 칭찬했다. 이에 박경림이 "물을 많이 마셔서 그런 것 아니냐"고 농담하자, 박민영은 "그랬을 수 있다"고 너스레를 떨었다.앞서 박민영은 한설아 캐릭터에 대해 "이 친구는 밥을 잘 먹지 않는다. 주변에 슬픈 비극이 많이 일어나기 때문에 집에 가면 물과 술밖에 없다. 밖에서는 프로페셔널한 모습을 보이지만, 혼자 있을 때는 지독히 외로운 캐릭터다. 그런 공허함을 앓고 있는 역할이다"라고 설명했다.그는 "살을 찌운 모습은 어울리지 않을 것 같았다. 결국 물과 술만 마셨다. 촬영하면서 하루에 물을 3L씩 마셨다. 촬영이 끝난 뒤 물을 줄이고 박민영으로 돌아오니 그게 오히려 문제였다. 한설아의 날렵한 모습을 표현하는 데 도움이 된 것 같아 잘한 선택이었다고 생각한다"고 덧붙였다.김정현은 베일에 싸인 신흥 재력가 백준범 역으로 분했다. 그는 배우들과의 호흡에 관해 "너무 즐거웠다. 박민영 누나는 분위기를 어둡게 유지하려고 했지만, 나는 밝게 하려고 노력했다. 나 때문에 이명이 생긴 건 아닐까 싶어 죄송하다"고 농담했다. 이어 "건강하게 촬영하려고 노력했고, 웃으면서 좋은 분위기 속에서 촬영했다"고 전했다.'세이렌'은 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr