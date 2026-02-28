사진=손태영 유튜브
배우 손태영이 미국 일상과 가족 이야기를 전했다.

28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국맘 손태영은 일주일을 어떻게 보낼까? (+17세 아들 룩희의 첫 운전)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 고3 아들 룩희의 운전 연습하는 모습을 공개했다. 그는 "드디어 룩희가 운전 연습을 시작했다. 필기는 학교에서 봤고, 50시간 연습하고 시험 보면 된다"고 설명했다.
사진=손태영 유튜브
"아들이 아빠 권상우가 아닌 이모부에게 주행 연습을 부탁했다"고 밝힌 손태영은 "아빠랑 하면 싸울 것 같다고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다. 불안하게 아들 차를 보던 그는 "오늘 안에는 돌아오겠죠?"라며 응원해 폭소케 했다.

손태영은 "권상우가 뉴저지에 왔다"고 밝히며 "와서 15시간 잤다더라. 잠이 잘 온다고 하는데, 예전에는 안 그랬다"고 남편의 변화를 이야기했다.

지인이 "3일 전보다 얼굴 작아졌다. 남편이 옆에 있어서?"라며 너스레를 떨자, 손태영은 "운동해서 그런가? 남편 때문은 아닌 것 같다"고 선을 그어 웃음을 선사했다.
사진=손태영 유튜브
손태영은 딸 리호를 위해 스키를 구입해 스키장에 갈 계획이라고 밝히며 "이번에 금메달 딴 최가온 멋있더라. 난 어릴 때 스키 탔는데, 하강할 때 한번 공포 느끼고 못 타겠더라. 이후 스키장 가면 썰매 탄다"고 고백해 배꼽을 쥐게 했다.

그러면서 "남편은 보드 좋아하더라. 룩희는 스키인데, 3월부터 축구 시즌 시작이라 안 갈 것 같다. 아들이 요즘 패션에 관심을 갖기 시작했다. 그런데 아빠 옷은 못 입는다. 허리가 안 맞아. 너무 말라서"라고 아쉬움을 내비쳤다.

한편, 손태영은 권상우에게 600달러(한화 약 83만원) 한정판 블루투스 스피커를 선물하며 훈훈한 부부애를 드러냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

