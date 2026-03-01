사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

'미운 우리 새끼' 서장훈이 5살 연하 배우 문채원과 핑크빛 기류를 그린다.1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 첫사랑의 아이콘 문채원이 스페셜 MC로 출연해 스튜디오를 설렘으로 물들인다. 최근 진행된 녹화 스튜디오에 문채원이 등장하자 母벤져스는 "인형이 들어오는 줄 알았다", "너무 예쁘다"며 감탄을 쏟아냈다고. 약 5년 만에 '미운 우리 새끼'를 다시 찾은 문채원은 변함없는 미모와 차분한 매력을 뽐낸다.이날 신동엽은 "문채원이 5년 전 서장훈을 심쿵하게 만들었다"며 과거 '미운 우리 새끼' 출연 당시 화제가 됐던 장면을 언급한다. 당시 문채원은 서장훈을 상대로 "야! 건물 줘 봐"라며 가슴을 녹이는 눈웃음을 선보여 서장훈을 설레게 했던바. 이날 신동엽은 문채원에게 또 한 번 '야, 너 4조 있다면서? 1조만 줘 봐'라고 말해볼 것을 요청한다.이에 문채원은 서장훈을 빤히 쳐다보며 "장훈아, 1조만 줘 봐"라며 설레는 눈웃음을 재현해 다시 서장훈을 심쿵하게 만든다. 서장훈의 함박웃음에 "(1조를) 줄 것 같은 표정이다"라며 스튜디오가 술렁였다고 해 웃음을 안긴다.문채원에게 "'미운 우리 새끼' 아들 중 한 명을 꼭 만나야 한다면?"이라는 공식 질문이 던져지자 스튜디오에는 묘한 긴장감이 흐른다. 母벤져스 역시 문채원의 매력에 흠뻑 빠져 그녀를 뚫어지게 쳐다봤기 때문. 고민하던 문채원은 한 사람을 선택했고, 선택받지 못해 아쉬움에 빠진 母벤져스 사이에서는 쟁탈전이 벌어졌다는 후문이다.'미운 우리 새끼'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr