가수 백지영이 성형 후 부작용을 고백했다.28일 백지영 유튜브 채널에는 '백지영이 30년 전에 '이곳' 수술하고 후회하는 이유는? (재수술 고민)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 코 성형수술을 계획 중인 스태프에게 진심 어린 조언을 건넸다. 그는 "성형은 트렌드를 따라가는 순간 망한다. 재수술의 굴레에 빠진다. 자기 얼굴에 어울리는 자연스러운 각을 찾아 시술해야 한다. 자기한테 맞는 수술, 병원을 찾아야 한다"고 말했다.백지영은 "한 번에 여러 수술을 권하는 병원은 피해라. 잘 안됐을 때 원인을 알 수 없다"고 강조하며 "나도 수년간 실패를 경험했다. 나도 성형 트렌드를 따라가서, 쌍꺼풀을 두껍게 했다"고 털어놨다.'재수술의 굴레'에 빠지게 되는 이유에 대해 백지영은 "하다 보면 욕심이 나는 게 아니라 남들한테 안 보이는 단점이 나한테 보인다. 한 번 수술해서 좋아진 경험이 있으면 그 경험 때문에 또 하게 된다. 심리적인 게 있다"고 설명했다.백지영의 첫 성형수술은 엄마의 권유였다고. 그는 "고등학교 졸업할 때쯤 방송 관련 학과에 들어갔을 때 엄마가 ‘눈, 코, 입 해야 하지 않겠냐’고 물어봐서 하게 됐다. 미인대회 3등 할 때도 수술 후였다"고 이야기했다.그러면서 "다시 돌아간다면 첫 수술은 안 한다. 살아보니까 얼굴 트렌드가 다시 돌아오더라. 요즘은 내 옛날 얼굴처럼 쌍꺼풀 없고, 코도 작고, 얼굴도 동글동글한 게 트렌드더라. 그래서 안 할 것 같다"고 솔직하게 밝혔다.백지영-정석원 부부는 직접 성형외과에서 상담을 진행했다. 백지영은 "코가 원래 긴 코였는데 어느 순간 모양이 변했다. 올라가면서 콧구멍 모양이 변했다"고 고민을 드러냈다. 원장은 "미간부터 코끝까지 길이가 평균 47mm 정도가 적당하다. 3mm만 짧아져도 엄청 짧아 보인다"며 재수술을 추천했다.정석원은 "아내가 수술할 때 내 연골 쓸 수 있냐. 다 주고 싶다"며 애정을 표현했지만, 원장은 "그런 사례는 없었다"고 만류해 웃음을 자아냈다. 정석원의 얼굴에 대해서는 "금이 제일 멋있을 때"라며 더 나이 든 후 티 안 나는 이마 거상 등의 수술을 추천했다.자연스러운 수술을 추구하는 원장 상담 중 "바로 눕고 싶다"고 수술을 갈망하던 백지영은 "성형 후 거울을 너무 많이 들여다보지 말라. 또 하고 싶어진다. 문제없이 잘됐으면 다음은 피부에 신경 써야 한다. 만족은 끝이 없으니 어느 정도 선에서 만족할 줄 알아야 한다"고 말했다.한편, 백지영은 2년 전 "성형 수술에 10억 정도 썼다"는 발언에 대해 "그 정도는 아니"라고 정정했다. 더불어 "딸 하임이가 쌍꺼풀 테이프를 붙이고 다니는데, 만족하더라. 나는 딸 성형수술 찬성이지만, 정석원은 반대한다. 허락이 필요하다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr