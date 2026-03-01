"60대 男, 엄마·딸 동시에 불륜…한집 살며 둘 다 만나" 실화 맞아? ('동치미')

'동치미' 국내 1호 탐정 임병수가 불륜 실화 사연을 공개했다.28일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 탐정 임병수가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 임 탐정은 "60대 중반 남편을 둔 한 아내의 의뢰를 받고 외도 현장을 추적했다"며 운을 뗐다.임 탐정의 끈질긴 추적 끝에 드러난 남편의 행적은 상상을 초월했다고. 당초 남편은 50대 후반 이 여성과 바람을 피우고 있었던 것. 조사 과정에서 또 다른 20대 내연녀의 존재가 추가로 포착됐다.임 탐정은 "추적을 했는데 또 다른 여자가 있더라. 그 여성은 20대 후반에서 30대 초반이었다"고 말해 놀라움을 안겼다.임 탐정은 내연녀의 거주지를 확인하던 중 믿기 힘든 광경을 목격했다고."두 여성을 각각 추적했는데, 놀랍게도 동네가 비슷하더라"며 "결국 그 (같은) 집으로 들어가더라"고 당시 상황을 설명했다.확인 결과, 두 내연녀는 한 지붕 아래 살고 있는 친모녀 사이였다. 임 탐정은 "불륜녀 2명이 같은 집에 살고 있는 것"이라며 "그 여자 딸이더라. 실화다"고 설명했다.스튜디오를 더욱 경악하게 만든 대목은 "최근에 종결한 사건이다"며 "그는 "엄마와 딸은 서로 상황을 모르고 있었다. 남편은 둘의 관계를 알고 있었다"고 말해 충격을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr