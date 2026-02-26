사진 제공=BYC

싱어송라이터 로이킴이 언더웨어 브랜드 BYC의 새로운 전속 모델로 발탁됐다.로이킴(본명 김상우)은 BYC 전속 모델로 선정돼 2026년 봄·여름(S/S) 시즌을 시작으로 브랜드를 대표하는 얼굴로 활발한 활동을 이어갈 예정이다. 이번 모델 발탁은 ‘우연에서 시작된 특별한 인연’이라는 점에서 더욱 의미를 더한다.지난해 로이킴이 BYC 메리야스를 입은 채 매장에서 라이브를 선보인 영상이 공개된 후 온라인상에서 큰 화제를 모았고, 해당 콘텐츠를 계기로 로이킴과 BYC가 SNS 댓글을 통해 유쾌한 소통을 이어가며 관심을 모은 것.또한 로이킴은 그간 자체 라이브 콘텐츠에서 러닝셔츠를 입은 자연스러운 모습으로 등장해 소탈하고 인간적인 면모를 드러내며 사랑받아왔다. 무대 위 감성 발라더의 이미지와 달리 일상 속 친근한 모습이 팬들에게 색다른 공감을 안겼다.실제로 로이킴은 BYC 화보 촬영에서 러닝셔츠를 비롯한 다양한 제품을 자신만의 스타일로 소화하며 건강하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 편안함과 스타일을 동시에 담아낸 이번 화보는 로이킴 특유의 부드러운 카리스마와 자연스러운 매력을 고스란히 담아내며 브랜드와의 높은 시너지를 예고하고 있다.BYC 관계자는 “싱어송라이터의 아이콘으로 사랑받고 있는 로이킴과 함께하게 되어 기쁘다”며 “젊고 긍정적인 에너지를 지닌 로이킴이 브랜드에 새로운 이미지를 더해줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.현재 로이킴은 음악과 방송을 넘나들며 전방위 활약을 이어가고 있다. 2013년 데뷔곡 ‘봄봄봄’을 시작으로 ‘그때 헤어지면 돼’, ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, ‘달리 표현할 수 없어요’ 등 꾸준한 히트곡을 발표하며 대한민국 대표 발라더로 자리매김했다. 또 ‘전지적 참견 시점’, ‘런닝맨’ 등 예능 프로그램을 통해 보여준 유쾌하고 친근한 매력은 음악 무대 밖에서 대중과의 접점을 넓히고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr