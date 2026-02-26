강민 / 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트, 테이크원컴퍼니, KT스튜디오지니

그룹 베리베리(VERIVERY) 멤버 강민이 배우 활동에 박차를 가한다.오는 27일 공개되는 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '점프보이 LIVE'는 인플루언서를 꿈꾸는 과학고 꼴찌 아웃사이더가 우연히 얻은 순간이동 능력을 통해 '라이브 히어로'로 거듭나는 청춘 성장기를 그린다. STUDIO X+U' 미드폼 드라마 '메스를 든 사냥꾼'으로 칸 국제 시리즈 페스티벌에 진출한 이정훈 감독이 메가폰을 잡았고, 강민이 주연을 맡았다.강민은 앞서 베리베리(VERIVERY) 활동과 더불어 최근 화제 속에 방영된 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 안정된 라이브와 에너제틱한 퍼포먼스로 대중의 눈도장을 받았다. 성장형 아이콘임을 보여준 강민은 드라마 '점프보이 LIVE'로 새로운 얼굴을 선보이며 점프를 시도한다.강민이 맡은 이온은 작품의 서사와 중심을 이끄는 캐릭터이자 갈등 한가운데 서 있는 인물이자 핵심 키맨으로 활약할 예정이다. 하루아침에 꼴찌 아웃사이더에서 메가 인플루언서로 급변하는 상황에 처하는 이온을 통해 강민은 '성장 서사 2막'을 연다.앞서 강민은 웹드라마 '손가락만 까딱하면'에서 남다른 기타 연주 실력과 천재적인 작곡 능력을 지녔지만 과거 사연으로 인해 상처를 입게 된 다크한 인물 주선재 역을 연기하며 청춘의 불안과 설렘을 차분하게 그려냈다. 이번 작품에서 '강민표 히어로 이온' 탄생 예고로 호기심을 자극한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr