손님, 이건 고데기에요…김유정, n번째 단발병 유발

배우 김유정이 단발병을 불러일으켰다.최근 김유정은 자신의 계정에 단발 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진 속 그는 화려한 원피스에 단아한 단발을 한 모습.한편 김유정은 조선총독부에서 벌어지는 밀정과 통역관의 첩보 로맨스 ‘100일의 거짓말’은 웰메이드 대작 드라마로 돌아온다.드라마 '브람스를 좋아하세요?' '트롤리' 류보리 작가가 대본을 집필한다. 김유정은 극 중 경성 최고의 소매치기로 변신한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr