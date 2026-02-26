사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

오는 5월 결혼을 앞둔 혼성그룹 코요태 신지가 예비 신랑 문원과 살고 있는 신혼집이 최근 난장판이 됐다고 토로했다.지난 25일 업로드된 신지의 개인 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 문원이 새해를 맞아 신지를 위해 떡국을 조리하는 과정이 담겼다.조리된 떡국에 우유를 첨가해 맛을 더한 문원은 "특이한데 맛있다"면서 "음식에 도전하는 편인데 90% 이상은 성공하는 것 같다"고 스스로 칭찬했다. 이를 본 신지는 "본인이 만들고 본인이 제일 맛있게 먹는다"며 웃었다.문원과 식탁에 앉아 식사를 이어가던 신지는 촬영 스태프를 향해 "오늘 까마귀 이슈를 봤어야 한다"고 언급해 눈길을 끌었다.이에 문원은 "분리수거 때문에 쓰레기를 집 앞에 내놓는데 요새 갑자기 많아진 까마귀들이 와서 쓰레기통을 다 쪼아먹더라"고 상황을 설명했다. 신지가 "난장판을 만들어 놨다"고 거들었고, 문원은 "아까 다 치웠다"고 대화를 이어나갔다.이후 화면에 송출된 폐쇄회로(CC)TV 녹화본에는 까마귀 두 마리가 쓰레기봉투를 파헤치는 장면이 포착됐다. 신지는 "우리 집 앞에 난리 쳐 놓고 옆옆집 난리 치는데 우리가 도착해서 도망갔다"고 했다.한편 신지는 오는 5월 문원과 결혼식을 진행할 예정이다. 신지보다 7세 연하인 문원은 이전 혼인 관계에서 얻은 자녀가 있는 것으로 알려졌다. 두 사람은 작년부터 신혼집을 꾸려 동거 중이며 신지의 유튜브 채널을 매개로 일상적인 모습을 꾸준히 노출하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr