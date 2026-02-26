알파드라이브원, 日 삼키러 간다…대형 무대 연달아 출격

신인 보이그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1, 알디원)이 일본 패션 축제에 출연한다.알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)은 내달 14일 일본 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 개최되는 일본 최대 규모 패션 축제 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER(TGC)'(이하 '도쿄 걸즈 컬렉션')에 참석해 퍼포먼스를 펼친다.'도쿄 걸즈 컬렉션'은 일본 최대 규모의 패션 이벤트로, 매 회차마다 글로벌 아티스트들이 참여해 높은 화제성을 자랑하는 글로벌 무대다. 알파드라이브원은 '마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER(TGC)' 무대에서 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보일 예정이다.또한, 알파드라이브원은 오는 4월 10~12일 일본 K-아레나 요코하마에서 개최되는 글로벌 뮤직 페스티벌 '마이나비 presents The Performance'에도 마지막날 출격을 예고했다.알파드라이브원은 데뷔 앨범 'EUPHORIA'(유포리아)로 빌보드 재팬 핫 앨범 5주 연속 차트인에 이어 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 5주 연속 상위권에 이름을 올렸다. 뿐만 아니라 최근 홍콩 패션 매거진 '해시태그 레전드'가 공식 홈페이지를 통해 게재한 '2026년 주목해야 할 K-POP 루키 6팀'에 언급됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr