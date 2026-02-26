사진='나는 SOLO' 캡처

'나는 SOLO' 30기 영숙이 자신을 선택하지 않은 영호에게 일침을 가했다.지난 25일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 균열이 감지된 영식-영자, 선택 불발로 틀어진 영호-영숙, 야식 데이트로 호감이 싹튼 영철-정숙의 모습이 공개됐다.앞서 현숙을 선택한 영호로 인해 충격에 빠진 영숙은 다른 솔로녀들에게 속상함을 토로했다. 그는 "내가 좋아하는 1순위를 고독 정식 먹게 하고 싶을까? 나라면 안 그랬을 거 같다"며 분노했다. 순자는 영수를 찾아가 "영수 님이 자꾸 고민하니까 나도 고민되잖아"라며 그의 마음을 떠봤다. 영수는 "내 고민을 보고 순자 님도 고민하셔야지"라면서 여전히 1순위 영자를 의식하는 모습을 보였다.이날 낮 데이트는 솔로녀들이 모두 계산을 마치며 테토녀다운 모습을 보였다. 이어진 밤 데이트에서는 영숙이 영호를, 정숙이 영철을 선택했다. 순자-옥순은 동시에 영수를 선택하며 다시 맞붙었고, 영자는 영식, 현숙은 상철을 택했다. 광수는 어떤 솔로녀의 선택도 받지 못하며 고독 정식을 먹게 됐다.이미 현숙에 대한 마음을 접은 상철은 현숙과의 야식 데이트에서 눈도 제대로 못 마주쳤다. 그러다 상철은 "영숙 님과 순자 님을 더 알아보겠다"고 속 시원하게 말했다. 현숙은 "알겠다"고 고개를 끄덕이며 숨 막히는 정적 속에 데이트를 마무리했다.영호에게 서운한 마음이 쌓인 영숙은 시작부터 영호를 몰아붙였다. 영호는 "제 입장에서는 미안한 일이 아니라고 생각했다. '나는 SOLO' 특성상 기회라고 생각했다"라며 "이상하게 미안하긴 했다"고 말했다. 그러자 영숙은 "반대의 입장이었으면 어떨 거 같냐"고 꼬집었고 "알면서 그런 거냐? 연애할 때도 미안한 일을 많이 하냐?"고 따졌다.결국 영호는 "아직 1순위는 영숙 님"이라며 영숙의 마음을 풀어주려 했다. 그러나 영숙은 "그마저도 '아직'이란 말을 붙인 거냐?"라며 서운해했다. 영호는 "바뀔 수 있다는 게 제 마음"이라며 "깊어지면 최종 선택을 하는 거고, 영숙 님이 다른 사람을 선택하면 물러나는 것"이라고 이야기했다. 영숙은 "나에 대한 배려가 너무 없다. 이런 상황에서 미래를 얘기할 수 있을까?"라며 실망했다.영철-정숙은 데이트로 뜻밖의 마음을 확인했다. 영철은 "얘기해 보고 싶었던 분이 순자 님과 정숙 님"이라고 관심을 표현했고, 비슷한 내향형인 두 사람은 다음 날 산책까지 약속했다. 이어 정숙은 장거리인 영철에게 "겪어봐야겠지만 겪어볼 의향이 있다"며 테토녀다운 플러팅을 날렸다.데이트 후 정숙은 "결이 맞고 가치관도 맞는다"고 만족감을 표했고, 영철 역시 "이분과 있으면 편하다"고 털어놨다. 이어진 예고편에는 영수를 두고 맞붙은 순자-옥순의 모습이 담겼다. 영수가 영자에게 자신의 마음을 고백하는가 하면, 순자가 돌연 영수 앞에서 "몰라"라며 싸늘한 눈빛으로 휙 지나가는 모습 포착돼 다음 주 벌어질 파란을 예감케 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr