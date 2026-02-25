제로베이스원 박건욱/ 사진 제공=컬러그램

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 박건욱이 뷰티 브랜드의 새로운 얼굴이 됐다.최근 색조 브랜드 컬러그램(COLORGRAM)은 공식 SNS 채널을 통해 박건욱을 모델로 발탁했다고 전했다.이와 함께 공개된 화보 속 박건욱은 무대 위 강렬한 카리스마와는 또 다른 산뜻하면서도 트렌디한 매력으로 글로벌 팬들의 이목을 사로잡았다.특히, 박건욱은 컬러감 입은 비주얼과 함께 여유 넘치는 제스처로 브랜드가 지향하는 키치한 감성을 표현해 눈길을 끈다. 때로는 소년 같은 순수함을, 때로는 깊은 눈빛으로 성숙함을 드러내며 뛰어난 콘셉트 소화력을 입증했다.이렇듯 박건욱은 음악을 넘어 뷰티 분야까지 활동 영역을 폭넓게 확장하며 뜨거운 국내외 인기를 이어간다. 그룹 활동과는 또 다른 매력의 박건욱이 브랜드와 이룰 눈부신 시너지에 기대가 모인다.한편, 박건욱이 속한 제로베이스원은 오는 3월 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최, 월드투어의 마지막을 화려하게 장식한다.제로베이스원은 5인 체제로 재정비해 활동을 이어나간다. 웨이크원은 지난 12일 공식 입장을 내고 "멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 제로베이스원으로서의 새로운 시즌을 함께하기로 결정했다"고 밝혔다. 이에 앞서 박건욱은 웨이크원과 전속 계약 체결 소식을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr