사진=어썸이엔티

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서울 강남구 한 카페에서 지난달 '은애하는 도적님아' 남자 주인공 문상민의 라운드 인터뷰가 진행됐다. 2000년생 문상민은 2019년 말 웹드라마 '크리스마스가 싫은 네 가지 이유'로 배우 데뷔했으며, 2022년 '슈룹'에서 김혜수의 아들 성남대군 역을 맡아 스타덤에 올랐다. 이후 '웨딩 임파서블', '새벽 2시의 신데렐라' 남자 주인공으로 캐스팅돼 각각 전종서(1994), 신현빈(1986)과 로맨스 호흡을 맞췄다. 올해는 5살 연상의 남지현과 핑크빛 케미를 그렸다. 191cm '문짝남' 피지컬과 청초한 비주얼로 사랑받는 그는 최근 로맨스 장르에서 잇따라 러브콜을 받는 추세다.지난달 3일 첫 방송한 KBS2 '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌며 서로를 구원하고 결국 백성을 지켜내는 과정을 그린 위험하고도 위대한 로맨스다. 문상민은 극 중 도월대군 이열 역을 맡아 의녀 홍은조 역의 남지현과 사극 로맨스를 선보이며 호평을 얻었다. 지난해 연말까지 1%대 시청률에 머물던 KBS에 반등의 계기를 마련한 작품으로, 최고 시청률 7.7%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 흥행에 성공했다.문상민은 2024년 5월 말부터 약 1년 8개월간 KBS '뮤직뱅크' 고정 MC로 활약하다가 2026년 1월 말 하차했다. 그는 데뷔 이후 처음으로 KBS를 통해 공중파 드라마에 출연하며 의미 있는 행보를 이어갔다. 문상민은 인터뷰에서 "공중파 데뷔를 KBS에서 하게 돼 기쁘다"고 밝히며 방송사와의 인연을 돌아봤다. MC 활동 중이던 2024년 12월엔 '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in JAPAN' 진행을 맡았고, 이 무대를 올해도 다시 서고 싶다는 바람을 전했다. 지난해엔 이준영과 장원영이 MC로 발탁됐다.'뮤직뱅크 글로벌 페스티벌' MC 선정 기준에 관해 묻자 그는 "정확한 기준은 모르겠다. 재작년엔 내가 일본에서 했고, 작년에는 아니었다. 그때 기억이 너무 좋아서 올해도 또 하고 싶다. 그 해에 '뮤직뱅크' 고정 MC를 맡는 분이 진행하는 경우도 있는 것 같고, 그렇지 않을 때도 있는 것 같다. 매번 조금씩 다른 것 같다"고 답했다."'뮤직뱅크'를 감사하게도 약 2년 가까이 진행했어요. 정말 감사한 기회였죠. 그뿐만 아니라 'KBS 연기대상' MC도 맡았고, '가요대축제' MC도 하게 됐는데 무척 행복했어요. 한 해를 KBS의 큰 행사들로 마무리할 수 있었다는 게 굉장히 의미 있었습니다. 그래서 올해에도 '은애하는 도적님아'를 시작으로 KBS와 좋은 인연을 이어가면서 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌'을 꼭 한 번 더 진행하고 싶습니다."문상민은 '은애하는 도적님아'와 '파반느'에 연이어 출연하며 캐릭터마다 다채로운 색깔을 보여주는 가운데, 예능에서는 솔직하고 귀여운 '웃수저' 면모로 눈길을 끌고 있다. 대세 인기를 실감하느냐는 질문에 그는 전혀 그렇지 않다며 강하게 부정했다. 문상민은 "나를 아직 잘 모르시는 분이 많다고 생각한다. 그런 가운데 예능에서 보여준 모습을 좋아해 주시는 분들도 계시더라. 그래서 꼭 작품이 아니더라도 여러 방면에서 다양한 모습을 보여드리는 것도 좋겠다”며 예능 출연에 의지를 보였다.작품 활동하지 않을 때는 다소 무기력한 면이 있다고 고백한 그는 예능감이 있다고 생각하느냐는 질문에 "재미없는 것 같다. 내가 딱히 웃긴 편이 아니라서 말도 잘 못 하는 편이다”라고 답했다. 그러나 이날 문상민은 스스로 '연애 프로그램 상', '하트 시그널 상'이라는 말을 많이 듣는다는 이야기와 함께, 연말 시상식에서 묻히지 않고 수상하면 좋겠다는 바람을 솔직하게 전하는 등 귀여운 면모를 내비쳐 이목을 집중시켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr