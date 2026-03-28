사진=어썸이엔티

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"지금처럼 배우 일을 하지 않았다면, '하트시그널' 시즌1에 이미 나가지 않았을까 싶어요. 어떻게든 도전했을 것 같아요(웃음). 주변으로부터 제가 약간 '연프상'(연애 프로그램 상)이라는 이야기를 자주 들었습니다."지난달 서울 강남구 한 카페에서 '은애하는 도적님아' 남자 주인공 문상민의 라운드 인터뷰가 진행됐다. 배우로 데뷔하기 전 연애 예능 '리얼하이로맨스 시즌2'에 출연했던 그가 이렇게 솔직한 속내를 털어놨다.2000년생 문상민은 2019년 말 웹드라마 '크리스마스가 싫은 네 가지 이유'로 연기 활동을 시작했으며, 2022년 '슈룹'에서 김혜수의 아들 성남대군 역을 맡아 이목을 끌었다. 이후 '웨딩 임파서블', '새벽 2시의 신데렐라'의 남자 주인공으로 낙점돼 각각 전종서(1994), 신현빈(1986)과 로맨스 호흡을 맞췄다. 올해는 5살 연상의 남지현과 핑크빛 케미를 그려냈다. 191cm '문짝남' 피지컬과 청초한 비주얼로 사랑받는 문상민은 최근 '은애하는 도적님아'와 '파반느'에 연이어 출연하며 로맨스 장르에서 독보적인 연기력과 스타성을 인정받았다.1월 3일 첫 방송한 KBS2 '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군, 두 남녀의 영혼이 뒤바뀌며 서로를 구원하고 끝내 백성을 지켜내는 과정을 담은 위험하면서도 웅장한 로맨스다. 문상민은 극 중 도월대군 이열 역을 맡아 의녀 홍은조 역의 남지현과 사극 멜로를 펼치며 호평을 얻었다. 지난해 연말까지 1%대 시청률에 머물던 KBS에 반등의 발판을 마련한 작품으로, 최고 시청률 7.7%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 흥행에 성공했다.문상민은 '하트시그널'에 대한 긍정적인 관심을 내비쳤다. 그 이유에 관해 "데뷔하기 전 되게 재밌게 봤다. 그래서 나도 시그널 하우스에 가보고 싶다는 생각을 했다"고 밝혔다. 이어 '리얼하이로맨스'를 떠올린 그는 "내 첫 방송 프로그램이었다. 19살 때였는데, 무척 재밌게 했던 추억으로 남아있다"고 웃어 보였다.'하트시그널' 애청자라는 그는 "요즘은 '하트시그널'이 안 하고 있지 않냐. 그래서 일단 지금은 '솔로지옥'을 보고 있다. 그것도 재밌더라"라고 밝혔다. 실제 연애 스타일에 관한 질문에는 "올인하는 편이다. 내 성격이 그런 연애 프로그램에 등장하는 (화제의) 출연진과 닮은 부분이 있는 것 같다. '이게 맞다'라는 생각이나 확신이 들면 바로 실행하는 편이다. 객관적으로는 아닐 수도 있고, 결과가 기대와 다를 수도 있고, 또 반대로 좋을 수도 있지만 일단은 행동으로 옮겨보는 스타일이다"라고 설명했다.그는 '은애하는 도적님아' 속 캐릭터와 닮은 점도 언급했다. 문상민은 "자존감이랄까. 자기를 사랑할 줄 아는 인물이라는 점이 열이와 비슷하다"며 "물론 나도 잘 안 풀릴 때가 있고 자존감이 떨어질 때도 있지만, 그래도 결국은 자신을 사랑하는 힘으로 다시 일어나는 성격이다. 그 부분이 닮지 않았나 싶다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr