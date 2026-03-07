사진=텐아시아DB

김태호 PD가 올해 새롭게 선보인 MBC 예능 '마니또 클럽' 라운드 인터뷰에서 이렇게 말했다. 지난달 20일 '마니또 클럽'을 연출한 김태호 PD를 만났다. '마니또 클럽'은 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'을 콘셉트로 한 우당탕 언더커버 선물 전달 버라이어티 프로그램이다.MBC '무한도전', JTBC 'My name is 가브리엘'에 이어 박명수와 또 호흡을 맞춘 김태호 PD는 "의외였던 부분 중 하나가 박명수 씨였다. 스스로에 관해 '나는 어디 가서 시비 걸고 싸우는 게 직업'이라고 했다. 그래서 그게 무슨 말이냐고 물었더니 '어차피 그런 것 때문에 나를 부르는 거 아니냐'고 하시더라"고 웃으며 일화를 전했다.'마니또 클럽'은 1~3기 기수제로 운영되며, 기수별로 출연진 구성이 달라진다. 1기에는 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스, 제니가 출연해 화제를 모았다. 이어 2기에는 박명수, 홍진경, 정해인, 고윤정, 김도훈이 출연을 확정 지었고, 3기에는 차태현, 황광희, 박보영, 이선빈, 강훈이 출연하는 것으로 알려졌다.김태호 PD는 프로그램 구조에 관해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "구성만 봤을 때 다섯 명이 선물을 주다가 결국 한 명만 남는 서바이벌 형태였다면 이야기를 끌어가기가 훨씬 쉬웠을 것"이라고 말했다. 이어 "하지만 이 프로그램은 서로가 서로에게 몰래 계속 선물을 주는 구조다 보니, 스토리텔링이나 편집 면에서 어려움이 있었던 건 사실"이라고 털어놨다.이어 "우리가 바라본 결과는 누가 1등을 했느냐, 누가 더 좋은 선물을 했느냐가 아니라, 이들이 서로에게 보여준 마음의 에너지 총량이 합쳐져 마지막 시크릿 마니또에게 그대로 전달되는 것이었다"고 프로그램의 의미를 설명했다.그는 "제니 님이 '선물이 되는 콘텐츠를 한번 해보자'고 했을 때 기획안을 쓰고 제안했다. 그 취지에 공감하는 분들로 섭외가 진행되다 보니 자연스럽게 이런 결의 출연자들이 모이게 됐다"며 "이런 결의 콘텐츠를 기다려온 분들이었던 것 같고, 우리도 그 결에 맞춰갔다"고 말했다.김 PD는 "개인적으로는 독하고 날 선 콘텐츠 기획안도 쓰고 있다. 하지만 프로그램에는 타이밍이라는 게 있지 않냐. '지금은 이걸 해야 할 때다'라는 순간이 있다"며 "최근 우리에겐 선한 메시지를 가진 콘텐츠가 손에 쥐어졌고, 이번에도 '우리에게 이게 왔구나' 싶어서 진행하게 됐다. 회사 안에는 장르물, 연애물 등 다양한 콘텐츠가 있지만, 지금 내 역할은 이런 (착한 예능) 결의 콘텐츠를 하는 것이라는 생각이 들었다"고 고백했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr