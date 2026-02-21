사진=텐아시아DB

'휴민트' 류승완 감독이 박정민과 조인성을 향한 믿음을 드러냈다.20일 서울 안국동의 한 카페에서 영화 '휴민트'의 류승완 감독을 만났다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. 이번 작품에서 류 감독은 멜로 서사를 조인성이 아닌 박정민에게 맡기며 기존 이미지를 비트는 선택을 했다.류 감독은 "반전의 의도가 있었다"고 밝혔다. 그는 "조인성이 멜로를 맡는 건 너무 예상 가능한 그림 아니겠나"라며 "최근 몇 년간 같이 작업하면서 조인성이 점점 단단해지고 있다는 걸 느꼈다. 이제는 뺄셈의 연기를 할 수 있는 내공이 됐다고 생각했다"고 말했다.이어 "조인성도 대본을 받고 자극이 많지 않다는 걸 알고 있었다. 본인이 기둥이 아니라 뿌리라는 걸 인식하고 있었다. 그래서 다른 배우가 더 잘 보일 수 있었던 것 같다"고 설명했다. 그러면서 "박정민도 이렇게 멜로 서사에 대한 반응이 강하게 올 줄은 몰랐을 거다. 저도 그랬다"고 덧붙였다.박정민은 멜로 연기뿐만 아니라 액션 연기로도 자신의 전작들과 다른 모습을 보여줬다. 배우의 잠재력 능력을 꺼내는 비결에 대해 류 감독은 웃으며 "배우들한테 쉴 새 없이 가스라이팅을 한다. '이걸 할 수 있는 건 세상에 너밖에 없다'고 한다"고 답했다. 이어 "배우들이 해내고 나면 자기들도 놀란다"고 전했다.촬영 중 박정민이 두려움을 느꼈던 장면도 있었다. 류 감독은 "외벽 계단을 올라가는 신이 있는데 실제로 굉장히 높았다. 박정민이 웬만하면 못하겠다는 말을 안 하는 배우인데, 조감독에게는 '형, 저 도저히 못하겠어요'라고 했다더라"고 전했다. 다만 이를 알고 촬영을 강행한 것은 아니라고. 류 감독은 "나중에 알았다"라며 "제가 그 정도로 인성이 파괴된 사람은 아니다"라면서 웃었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr