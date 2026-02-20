/ 사진=텐아시아DB

배우 최불암의 건강 상태와 관련한 소식이 동료 연기자를 통해 전해졌다.지난 19일 방송된 MBN '특종세상'에서는 배우 임현식이 후배인 배우 박은수와 만나 드라마 '전원일기'를 통해 인연을 맺은 최불암의 근황을 공유하는 장면이 송출됐다.임현식은 최근 배우 이순재와 배우 김수미 등 평소 친분이 깊었던 동료들을 잇달아 떠나보낸 뒤 심리적 고통을 겪고 있다고 설명했다. 그는 이순재의 봉안당을 방문한 이후, 자택 마당에서 출연 작품의 대본을 소각하려다 중단하는 모습을 보였다.현장을 찾은 박은수는 원로 배우들의 건강 상태를 우려하며 대화를 이어갔다. 박은수는 "몇 분 안 계신 선배님들도 건강이 안 좋으셔서 어떻게 봐야 하나 싶다"라며 "최불암 선배도 안 좋으시다"라고 발언했다.이어 박은수는 "우리가 뭔가를 자꾸 접지 말고 펴서 봐야 한다. 우리가 할 일이 많다"라고 말하며 과거 기록을 정리하던 임현식을 격려했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr