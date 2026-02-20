사진 = 제이지스타

가수 송가인이 '사랑을 처방해 드립니다' 첫 번째 OST '사랑아 사랑아'의 가창자로 나선다.'사랑아 사랑아'는 사랑과 사람에 대한 간절한 마음을 담담하면서도 진정성 있게 풀어낸 감성 짙은 트로트 발라드다. 송가인은 특유의 호소력 짙은 보이스로 곡이 가진 감정을 극대화할 예정이다.특히 일렉 기타 및 스트링 선율과 어우러진 송가인의 감미로운 목소리는 지치고 무뎌진 마음속에서도 결국 사랑을 선택하는 화자를 대변하며 듣는 이들에게 깊은 공감과 위로를 전할 전망이다. 여기에 OST 1차 라인업 공개 후 베일에 쌓였던 음원이 드라마의 5회와 6회 엔딩을 장식하며 전격 공개돼 관심을 받고 있다. 방송 직후 OST가 국내 음원사이트 실시간 검색어 1위를 기록한 만큼 '사랑아 사랑아'를 향한 기대감이 더해지고 있다.또한 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 기대를 한껏 높이고 있다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시켰다.'사랑을 처방해 드립니다'(연출 한준서 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.송가인이 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST '사랑아 사랑아'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr