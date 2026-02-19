최미나수 : 사진 = 초록뱀엔터테인먼트

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 연예 활동을 본격화했다.지난 17일 초록뱀엔터테인먼트 공식 SNS에는 최미나수의 잡지 화보가 공개됐고, 18일에는 비하인드 컷이 추가로 게재됐다. 이어 포털 사이트 프로필에 초록뱀엔터테인먼트가 소속사로 등록되면서 연예계 활동에 본격 시동을 건 모습이다.미스코리아 출신인 최미나수는 국제 미인대회 '미스 어스' 우승 경력도 보유하고 있다. '솔로지옥5'에서는 솔직하고 당찬 매력으로 주목받았다. 방송 당시 여러 남성 출연자들 사이에서 갈등하는 모습이 화제를 모으기도 했으나, 특유의 자신감 있는 태도로 존재감을 남겼다는 평가다.최미나수는 '솔로지옥5' 외에도 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 토일드라마 '서초동' 등에 출연하며 활동 영역을 넓혀왔다.한편 최미나수가 소속된 초록뱀엔터테인먼트에는 배우 유인나, 이상이와 가수 이선희 등이 소속돼 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr