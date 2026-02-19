사진제공=MBC

충주시 유튜브 채널을 이끌어온 충주맨 김선태가 사직 의사를 밝힌 가운데, 청와대에 들어가 티타임을 갖은 것으로 알려져 향후 행보에 이목이 쏠린다.19일 복수의 매체에 따르면 청와대 측은 최근 사직서를 제출하고 휴가 중인 김선태를 만나 향후 계획 등을 질문하며 인터뷰한 것으로 알려졌다. 김선태 역시 청와대에서 관계자를 만난 것은 사실이라고 인정했다. 다만, 구체적인 공직 제안을 받은 것은 아니라고 덧붙였다,앞서 김선태는 지난 13일 사직 소식을 전하며 구독자들에게 작별 인사를 건넸다. 그는 “많이 부족한 제가 운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 것은 구독자 여러분의 성원 덕분이었다”며 “여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다”고 밝혔다. 충주시민과 시청 동료들을 향한 감사 인사도 함께 전했다.1987년생인 김선태는 2018년부터 충주시 유튜브 콘텐츠 제작을 전담해왔다. 이른바 ‘B급 감성’을 앞세운 재치 있는 홍보 영상으로 온라인에서 큰 화제를 모았고, 지방자치단체 홍보의 새로운 모델을 제시했다는 평가를 받았다.뉴미디어팀 팀장으로 근무하며 채널 구독자 수를 약 97만 5천 명까지 끌어올렸고, ‘공무원 인플루언서’라는 수식어를 얻었다. 2023년 말에는 임용 7년여 만에 6급으로 승진하며 주목받기도 했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr