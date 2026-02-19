에스파, 비주얼 파라다이스 [TV10]

그룹 에스파가 19일 오후 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 뷰티 브랜드 ‘미쟝센 퍼펙트 세럼’ 팝업 스토어 오픈 행사에 참석했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr